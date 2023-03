Nowości od BASF na sezon 2023

BASF Polska przedstawiło nowości w segmencie ochrony roślin na ten sezon, podczas pierwszego w tym sezonie spotkania z przedstawicielami mediów rolniczych w Centrum Kompetencji BASF w Pamiątkowie, w woj. wielkopolskim. Co zatem nowego w ofercie?

Po pierwsze – BeneFito

Główną korzyścią dla polskich rolników w 2023 będzie uruchomienie w kwietniu tego roku nowej odsłony programu lojalnościowego BeneFito, nie bez powodu nazywanego „Programem korzyści” – mówił Rafał Maras, kierownik ds. zarządzania kampaniami Agricultural Solutions BASF Polska.

Założeniami BeneFito jest:

elastyczność: połączenie programu rabatowego i punktowego, w którym rolnik sam decyduje czy zyskuje rabaty, karty upominkowe czy inne atrakcyjne nagrody,

otwartość: program obejmie wszystkie uprawy, czyli zboża, rzepak, kukurydzę, burak cukrowy, słonecznik, rośliny bobowate, owoce i warzywa. Będzie dostępny dla każdego producenta rolnego, bez względu na wielkość gospodarstwa,

innowacyjność: uruchomiona zostanie nowa przyjazna platforma rejestracyjna. Wszystkie zakupy i promocje będą naliczane automatycznie.

Jednak główną zaletą BeneFito – programu korzyści BASF, będzie atrakcyjność, dzięki wielu oferowanym korzyściom. Do wyboru bowiem będą: rabaty, karty przedpłacone, abonamenty, subskrypcje np. netflix, spotify, audioteka itp., bony turystyczne i paliwowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne lub mikro-eventy – wydarzenia sportowe czy muzyczne, a nawet nagrody na życzenie klienta.

Revyona teraz także w ziemniaku

Fungicyd Revyona, który dotychczas znamy z ochrony zbóż od tego roku będzie można stosować w ziemniakach oraz uprawach sadowniczych. Zawiera substancję czynną mefentriflukonazol, pod nazwą handlową Revysol. W uprawie ziemniaków produkt ten wyróżnia się skutecznością w zwalczaniu alternariozy i jak zapewnia producent dwa razy dłuższą ochroną niż standardy rynkowe, ponadto odpornością na promieniowanie UV oraz dobrym profilem środowiskowym.

Herbicyd w słonecznik i soję

Kolejna nowością w tym sezonie będzie herbicyd Pulsar 40, polecany w uprawie słonecznika w systemie Clearfield (czyli z odmianami odpornymi na imazamoks) i soi.

Pierwsze w tym roku spotkanie w Centrum kompetencji Basf było okazją do podsumowania roku ubiegłego.

BASF liderem ŚOR

– W 2022 r. BASF został liderem sprzedaży w segmencie ŚOR w Polsce według badań Kinetec – powiedział Cezary Urban, dyrektor Agricultural Solutions BASF Polska. Zwrócił uwagę na wpływ wojny w Ukrainie oraz utrzymujących się wysokich cen energii i inflacji, co prowadzi do wzrostu cen środków ochrony roślin. Nawiązał tym samym do konferencji prasowej CEO BASF Martina Brudermullera, który mówił o zagrożeniu konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego w obliczu zachodzących zmian. Przejawem tego jest spadek produkcji chemicznej w Europie (-6%), a zwłaszcza w Niemczech (-12%) wobec rosnącej produkcji chemicznej w Azji. W tej sytuacji BASF zapowiedział działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności, których skutkiem będą oszczędności głównie w Europie oraz adaptacja portfolio produktowego w Ludwigshafen.

– Naszym celem jest umocnienie się na pozycji lidera w Polsce, poprzez innowacyjne i ciągle poszerzane portfolio, wprowadzenie w 2023 nowego programu lojalnościowego BeneFito oraz wyższą efektywność i ściślejszą współprace z klientami, powiedział Cezary Urban.

Sytuację na rynku środków ochrony roślin omówił Artur Juszczyński, dyrektor sprzedaży Agricultural Solutions BASF Polska. Podkreślił trudności związane z produkcją oraz logistyką, które w bieżącym roku mogą spowodować trudności w dostępności niektórych produktów, jakkolwiek nie będzie dotyczyło to BASF Polska.

Spotkanie w Centrum Kompetencji BASF w Pamiątkowie było też okazją do zapoznania się z prowadzonymi tam doświadczeniami oraz stanem przezimowania plantacji. Szerzej na temat zaleceń ochrony BASF dla zbóż i rzepaku, które powinniśmy wdrożyć na naszych plantacjach napiszemy już niebawem na www.wrp.pl