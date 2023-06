Nowe przystawki dla sieczkarni i kombajnów w ofercie firmy Korbanek [video]

W czasie Zielonego Agro Show 2023 w Ułężu, firma Korbanek pokazała dwie nowe przystawki jakie znalazły się w jej ofercie. Jedna to przystawka Kemper C 3003 Maximum do sieczkarni polowych, a drugą była przystawka do kukurydzy Capello Diamant.

Nowy podbieracz C3003 Kemper został obecnie przystosowany do pracy z sieczkarniami polowymi firm Claas i New Holland. Jak informuje producent wszystkie podzespoły odznaczają się najwyższą trwałością, dlatego również bardzo wydajne sieczkarnie polowe mogą zostać w pełni wykorzystane, nawet w przypadku nierównomiernego pokosu mokrej paszy.

Urządzenie wyposażono w ślimak o specjalnej konstrukcji, który sprawia, że plon tłoczony jest do środka maszyny pod naciskiem skrzydeł na ślimaku transportowym. Zbiegające się do środka skrzydła wytwarzają ciągły przepływ materiału, a ponieważ ślimak ustawiony jest bezpośrednio przed walcami dociskowymi sieczkarni polowej, zebrany plon dosuwany jest aktywnie do tych walców, co redukuje obciążenia udarowe sieczkarni.

Ponadto na ramionach rolki dociskowej przymocowana jest siatka, która rozpięta jest na całym podbieraczu. Ta siatka z drobnymi oczkami zapobiega rozpylaniu plonów w całej maszynie, w tym w obudowie chwytaka i na bębnie sieczkarni. Ułatwia to także konserwację sieczkarni polowej, ponieważ pozwala uniknąć konieczności usuwania dużych ilości pozostałości po zbiorze. Również szyby kabiny w mniejszym stopniu ulegają zabrudzeniu.

Kolejną nowością jaką pokazała firma Korbanek była przystawka do kukurydzy Capello Diamant. Marka Capello jest w Polsce bardzo dobrze znana, ale głównie z prostszego modelu Quazar, a obecnie firma Korbanek chce zaimplementować na nasz rynek niecokukurydza bardziej wydajne i skierowane do profesjonalnych użytkowników modele Diamant.

Przystawka Diamant to jedna z młodszych konstrukcji firmy Capello i jest ona dedykowana do wysokich plonów i dla wysokich wydajności, czyli najczęściej albo do dużych gospodarstw albo usługodawców, którzy będą mogli docenić jej zalety.

Tym co odróżnia ten model od Quazara to m.in. wzmocnione przekładnie, bardziej wysunięte rozdrabniacze sekcyjne, czy też inna konstrukcja dziobów mająca lepiej chronić je przed uszkodzeniami.

Przystawki te dostępne są w szerokościach od 6 do 12 rzędów.