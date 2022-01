Nowe opony BKT specjalnie na błoto

Indyjska firma BKT opracowała gamę opon, które dosłownie „gryzą” się w błocie.

Nowoopracowane opony mają poradzić sobie w każdej sytuacji, nawet w mocno błotnistym terenie zapewnia producent. Ich konstrukcja ma na celu pokonanie różnych trudności związanych z trakcją na stale odkształcających się glebach, gdzie przyczepność nie jest jednolita i opona musi się szybko oczyścić. Ponadto opona musi być odporna na rozdarcie i zapewniać maksymalne bezpieczeństwo i kontrolę podczas jazdy.

Konstrukcja bieżnika tych opon jest bardziej agresywna dzięki wyższym i lepiej rozłożonym blokom, aby móc jeździć w błocie z większą przyczepnością, informują przedstawiciele firmy. Pozwala to oponie wbijać się głęboko, co poprawia przyczepność, a zwiększony prześwit pomaga w samooczyszczeniu. Jest to niezwykle ważna właściwość podczas pracy na gliniastych nawierzchniach oraz w błotnistym terenie.