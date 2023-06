Nieczyszczona klimatyzacja to miotacz zarazków. Kiedy i jak czyścić klimatyzację w ciągniku lub kombajnie?

Regularne czyszczenie układu klimatyzacji powinno być stałym elementem konserwacji i serwisowania ciągników, sieczkarni polowych czy kombajnów zbożowych. Jednakże mało kto czyści je tak często, jak jest to zalecane. Dlatego w tym artykule podpowiadamy na co zwrócić uwagę.

Wszystkie maszyny rolnicze wymagają regularnej konserwacji, aby zapewnić ich prawidłową pracę w polu. Układ klimatyzacji jest również jednym z podzespołów, które należy regularnie sprawdzać i czyścić . Np. wiosną pyłki unoszą się w powietrzu i utrudniają życie alergikom, dlatego właśnie wtedy ważne jest, aby klimatyzacja działała prawidłowo, a powietrze przed wejściem do kabiny zostało odpowiednio przefiltrowane . Aby nie rozprzestrzeniać patogenów, układ klimatyzacji należy po czyszczeniu zdezynfekować i tę czynność można jak najbardziej wykonać we własnym zakresie, dzięki szerokiej gamie środków służących do tego celu.

Układy klimatyzacja ciągników czy kombajnów nie różnią się swoją funkcją od tych w samochodach. W większości ciągników klimatyzacja znajduje się na dachu kabiny. Dokładne oczyszczenie układu klimatyzacji wymaga bezpośredniego dostępu do tzw. parownika w którym wilgoć kondensacyjna tworzy dobry klimat dla bakterii i pleśni , które się tam namnażają, a następnie są wdmuchiwane do kabiny przez dmuchawę. To oprócz nieprzyjemnych zapachów może również wywoływać alergie.

Z tego też powodu tak ważne jest dokładne oczyszczenie parownika, do którego w nowoczesnych pojazdach można dostać się przez filtr przeciwpyłkowy. W wielu przypadkach dostęp jest możliwy za pomocą zaledwie kilku ruchów. Pierwszym krokiem w czyszczeniu układu klimatyzacji jest osuszenie parownika. Jeśli jest suchy, można go wyczyścić odpowiednim środkiem do czyszczenia klimatyzacji. To niezawodnie zabija bakterie i pleśń. Trochę środka dezynfekującego można też rozpylić w kanałach wentylacyjnych . Tutaj jednak trzeba go bardzo ostrożnie dozować. Po oczyszczeniu środkiem do czyszczenia klimatyzacji parownik należy ponownie wysuszyć i ponownie zamontować. Oczywiście wraz z odgrzybianiem klimatyzacji wypada zmienić także filtry kabinowe.

Warto mieć na uwadze również to, że dezynfekowanie układu klimatyzacji powinno się wykonywać przynajmniej raz w roku, najlepiej na wiosnę, a optymalnie czyszczenie układu klimatyzacji odbywa się co pół roku, czyli raz wiosną i raz jesienią, choć jak przyznają specjaliści taka praktyka mimo korzyści jakie przynosi jest wykonywana przez użytkowników bardzo rzadko.