Mniejsze szacunki zbiorów spowodowały wzrost cen kukurydzy

W odpowiedzi na raport USDA dotyczący globalnych zbiorów kukurydzy jej ceny rosły po obydwu stronach Atlantyku. Na mniejszą skalę na Matifie, na większą zaś w USA.

Za wielką wodą doszło do ok. 2-procentowego wzrostu. Gorzej było na Matifie, gdzie cena kukurydzy z powodu ogromnego importu taniego ziarna z Brazylii i Ukrainy wzrosła o zaledwie 0,25 EUR/t do 284 EUR/t.

Szacunki dotyczące zbiorów kukurydzy w USA zmniejszono aż o 5,1 mln ton do 348,75 mln ton. W Argentynie zostały one zmniejszone o 3 mln ton do 52 mln ton, chociaż wg szacunków Argentyńczyków będzie to zaledwie 45 mln ton. Prognozy dotyczące brazylijskich zapasów zmniejszono o 1 mln ton do 125 mln ton.

– Światowy rynek odciążają większe wolumeny eksportu z Ukrainy, które USDA zwiększył o 3 mln ton do 20,5 mln ton – informuje serwis Kaack.