Michał Kołodziejczak zagrzewa do boju

Michał Kołodziejczak, od niedawna przedstawiciel rządu na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podzielił się na platformie X swoimi spostrzeżeniami na temat importu zbóż z Ukrainy. Spostrzeżenia dotyczą oczywiście sytuacji za czasów rządu PiS.

„W 2022 roku przywieziono z Ukrainydo Polski 233 534, 83 ton ZBOŻA TECHNICZNEGO – bez badań, bez kontroli. Najprawdopodobniej wszystko zboże techniczne zostało przemianowane na zboże paszowe i spożywcze. Następnie zostało zjedzone przez ludzi lub zwierzęta. Jutro kolejne szokujące dane” – napisał sekretarz Kołodziejczak.

Nie spotkał się z przychylnym odbiorem. Paul Kozuchowski napisał:

„No i co z tego chłopie? Macie takie dane, gdzie jest Państwo pytam? Gdzie CBA, CBŚ, ABW? Nie wiem jak Tobie, ale mi to Państwo napluło dzisiaj kur..a w twarz. I to z trzewi. Oni śmieją się ludziom w twarz a wy mówicie, że deszcz pada. Jak się boicie zrobić porządku to wypad”.

Użytkownik ABP. RAV z kolei: „Michał, masz wgląd w dokumenty. Wyjaśnij wszystko „do spodu”.

„On ma obsrana d…e ale już niedługo rolnicy mu ją widłami wyglansuja” – napisała Jolanta Leszczyńska.

Janeke.Janeke wzywa do zemsty: „Na co wy jeszcze czekacie? Lista pisowcow którzy zarobili 24h na okrągło codziennie w RTV i jak we Francji i Niemczech rolnicy gnojowica, obornik na ich posiadłości, a magazyny z tym zbożem zalać im gnojowicą”

