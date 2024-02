Matif: Cena rzepaku pnie się w górę. Ceny zbóż na światowych giełdach 13.02.2024

O ile w ostatnich dniach wiadomości ze światowych giełd nie są dobre, to cena rzepaku konsekwentnie rośnie. I choć nie są to podwyżki spektakularne, to w ujęciu tygodniowym rzepak zdrożał na Matifie już o ponad 14 euro za tonę.

Oczywiście po poprzednich spadkach nie jest to jakieś wielkie pocieszenie, ale jednak. Wczoraj rzepak zdrożał o kolejne 3,25 EUR/t do 425 EUR/t, korzystając z lepszej koniunktury na rynkach olejów sojowego i palmowego oraz słabnącej wobec dolara europejskiej waluty. Dzisiaj również mamy do czynienia ze wzrostami na rynku oleju palmowego, choć mogą one zostać wyhamowane przez dużą podaż olejów sojowych i słonecznikowych.

Pszenica zdrożała wczoraj w kontraktach na marzec o 0,5 euro za tonę do 209 EUR/t, choć ceny kontraktów w późniejszych terminach spadały. W Chicago cena pszenicy pozostała bez zmian – 597,5 ct/bu, a późniejsze terminy zanotowały straty.

– Handlowcy w dalszym ciągu niepokoją się słabym popytem międzynarodowym. Działalność w wielu krajach azjatyckich jest obecnie ograniczona ze względu na święta Nowego Roku. Na rynku działały jedynie Japonia i Korea Południowa z mniejszymi przetargami, a Jordania kupiła 60 tys. ton pszenicy durum. Na handel amerykański wpływał także silniejszy dolar amerykański . W USA inflacja spadła w mniejszym stopniu niż oczekiwano, co zmniejsza prawdopodobieństwo szybkich obniżek stóp procentowych. Słabsze euro ograniczyło straty w Paryżu – czytamy w serwisie Kaack.

Wg Komisji Europejskiej unijny eksport pszenicy miękkiej od początku sezonu do 2 lutego osiągnął 18,65 mln ton (przy niepełnych danych z Irlandii i Bułgarii). W zeszłym roku do 12 lutego wyeksportowano 20,18 mln ton.

Cena kukurydzy spadła wczoraj w Paryżu o 0,25 EUR/t do 177,5 EUR/t, zaś w Chicago wzrosła o 0,25 ct do 430,75 ct/bu. Jest to wynik oczekiwań co do światowych zapasów ziarna, które mają wzrosnąć ze względu na sprzyjające warunki w Ameryce Południowej.

Import kukurydzy do UE w tym sezonie osiągnął 10,59 mln ton do 2 lutego (przy niepełnych danych z Irlandii i Bułgarii) w porównaniu z 18,44 mln ton do 12 lutego 2022/23 r.