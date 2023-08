Raport MARS: Pogorszenie jakości ziarna i nieodwracalne straty w plonie kukurydzy w Polsce

Dziś opublikowany został najnowszy raport MARS wydawany co miesiąc przez Komisję Europejską. Względem poprzedniego przewidywany jest spadek plonowania kukurydzy w Polsce spowodowany deficytami wody w ważnym okresie rozwoju roślin.

– W centralnej Polsce oczekiwane plony kukurydzy na ziarno pozostają poniżej średniej, ponieważ deficyt wody przed i w trakcie kwitnienia kukurydzy na ziarno spowodował już nieodwracalne obniżenie potencjału plonowania – czytamy w raporcie.

Wskazuje się także obniżenie jakości ziarna pozostałych zbóż, co wynikło z opóźniających żniwa opadów deszczu. Te są jednak pożądane w kontekście upraw buraków cukrowych, których potencjał plonowania zapewne się zwiększy.

W porównaniu do raportu lipcowego nie zmieniły się szacowany średni plon pszenicy; ma on wynieść 5,04 t/ha, czyli o 0,3 t/ha mniej niż w zeszłym roku. W przypadku jęczmienia dokonano niewielkiej korekty w górę – z 4,13 do 4,14 t/ha, jednak w 2022 roku było to 4,43 t/ha. Zyskał w porównaniu do lipcowej prognozy jęczmień jary – z 3,64 do 3,65 t/ha, nie zmieniły się natomiast prognozy dla jęczmienia ozimego – 4,68 t/ha.

O ile w przypadku ww. zbóż problemem będą nie tyle same plony, co jakość ziarna, to w przypadku kukurydzy korekta jest dość znaczna; w obecnym raporcie plon kukurydzy na ziarno szacowany jest na 6,71 t/ha wobec 6,88 szacowanych w lipcu. To tylko niewiele więcej od średniej 5-letniej wynoszącej 6,79 t/ha. Słąbsze będą też zbiory kukurydzy na kiszonkę; szacowany plon to 43,6 t/ha wobec 45 t/ha w lipcowym raporcie i 45,2 t/ha ze średniej 5-letniej.

Plony żyta szacowane są na 3,38 t/ha (bez zmian), a pszenżyta na 4,31 t/ha (4,26 t/ha w lipcu). Przewidywane plony rzepaku podniesiono z 3,23 do 3,25 t/ha.

Bez zmian jak na razie pozostawiono prognozę dotyczącą buraka cukrowego – 62,9 t/ha. Ziemniaków ma być mniej – 26,8 t/ha wobec 27,1 t/ha prognozowanych w lipcu. Plony słonecznika mają wynieść średnio 2,11 t/ha, a soi 2,18 t/ha.