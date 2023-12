Raport MARS: nagły spadek temperatury mógł zaszkodzić oziminom w Polsce

Grudniowe wydanie biuletynu JRC MARS dotyczącego monitorowania upraw w Europie, pokazuje mieszany wpływ mrozów na stan upraw ozimych w Polsce. Wszystko zależy od tego ile śniegu spadło w poszczególnych regionach kraju.

Przez większość jesieni panowały stosunkowo ciepłe warunki w Europie Środkowej i Północnej. Jednocześnie w tym samym czasie odnotowano opóźnienie siewu (szczególnie zbóż), spowodowane zbyt mokrą aurą. Pod koniec okresu objętego przeglądem wystąpiły dwa wyraźne okresy mrozów: pierwszy, od 29 listopada do 2 grudnia, z temperaturami do –10°C i drugi, od 2 do 5 grudnia z temperaturami sięgającymi –15°C, któremu towarzyszyły obfite opady śniegu.

Według raportu w północnej Polsce nagły spadek temperatur w połączeniu z wysokim poziomem wody w glebie i brakiem pokrywy śnieżnej prawdopodobnie spowodował lokalne szkody w uprawach ozimych, ale nie jest określony dokładny procent możliwych uszkodzeń zasiewów.

Dużo lepsza ma być natomiast kondycja upraw w południowej Polsce, gdzie potencjalne szkody zostały złagodzone przez opady śniegu, które regionalnie przyniosły ponad 20 cm świeżego śniegu, który izolował rośliny przed zimnem.

źródło: MARS