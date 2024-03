Liberalizacja handlu z Ukrainą przegłosowana bez polskich poprawek

Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego przegłosowała zawieszenie ceł i kontyngentów w handlu z Ukrainą na kolejny rok. Jednocześnie odrzuciła wszystkie polskie poprawki – informuje RMF24.

Polscy europosłowie wnosili, aby przyjmując okres referencyjny na wielkość kontyngentów na jaja, drób i cukier uwzględnić także rok 2021, kiedy import unijny z Ukrainy był zdecydowanie niższy. Chcieli też, aby „hamulec bezpieczeństwa” można było zastosować na wniosek jednego kraju w odniesieniu do wszystkich produktów rolnych destabilizujących rynek, nie tylko do trzech wymienionych.

Komisja Europejska, ale też sprawozdawczyni projektu, Łotyszka Sandra Kalniete z Europejskiej Partii Ludowej (do której należy KO, PSL), apelowały, by nie wnosić jakichkolwiek poprawek, by nie wydłużać czasu przyjmowania rozporządzenia. Po głosowaniu, w którym 28 posłów było za, dwie osoby przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu, posłanka Kalniete nie kryła zadowolenia:

– Przedłużenie unijnych środków handlowych zapewni Ukrainie możliwość dalszego eksportu swoich produktów rolnych do UE, co jest kluczowe dla ukraińskiej gospodarki. Jednocześnie wniosek zawiera solidne zabezpieczenia gwarantujące, że nasi rolnicy nie zostaną przytłoczeni nagłym wzrostem importu – mówiła posłanka EPL, cytowana przez RMF24.

Polskie poprawki złożyli europosłowie Marek Belka, Andrzej Halicki, Danuta Hübner oraz Włodzimierz Karpiński. Mimo odrzucenia tych poprawek Marek Belka w rozmowie z brukselską korespondentką RMF24 powiedział, że i tak zagłosuje za rozporządzeniem, bo „winna jest przede wszystkim Rosja” a rozporządzenie „idzie w kierunku większego uwzględnienia interesów rolników”.