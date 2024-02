Leniwi nieudacznicy i frajerzy. Ukraiński były ekonomista FAO o protestujących rolnikach

Wydarzenia takie jak to wczorajsze w Dorohusku, kiedy to protestujący rolnicy wysypali na jezdnię zboże z ukraińskich ciężarówek, zawsze budzą skrajne emocje. Bez wątpienia te poniosły stanowczo za daleko Andrija Yarmaka, byłego ekonomistę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa a obecnie pracownika platformy rynkowej EastFruit, który nazwał protestujących w Polsce rolników leniwymi nieudacznikami i frajerami.

– Jestem bardzo wdzięczny Polakom, którzy podeszli do mnie podczas Fruit Logistica i przeprosili za działania swoich marginalizowanych frajerow na granicy z Ukrainą.

Jestem także wdzięczny Polsce za wszelką pomoc, jakiej udziela w tym trudnym czasie dla Ukrainy i Ukraińców. Mieszkałam w Polsce, kiedy weszła ona do UE i pamiętam, jak rolnicy w Niemczech i Francji protestowali przeciwko polskim produktom. Żal mi tych polskich rolników, którymi ruski tak łatwo manipulują. Z doświadczenia życia w Polsce wiem, że ci, którzy biorą udział w takich akcjach, to zazwyczaj leniwi nieudacznicy, którzy nie radzą sobie z pracą w rolnictwie. Prawdziwi rolnicy uprawiają ziemię i myślą, co czyni ich skutecznymi – czytamy we wpisie Yarmaka.

– Szkoda, że ​​ci ograniczeni ludzie nie rozumieją, że rynek zbóż jest globalny i że zamknięcie granicy z Ukrainą nie wpływa w żaden sposób na ceny zbóż w Polsce. Ale spadek eksportu z Ukrainy przybliża moment, kiedy polski ciągniki pojadą jako trofea do Czeczenii, a Buriaci będą cieszyć się z żonami polskich rolników – stwierdza Yarmak.

Wpis Yarmaka jest po prostu skandaliczny, choć sam autor z pewnością nie jest głupi, co każe postawić pytanie, kto tak naprawdę jest “zmanipulowany przez ruskiego”.

To niejedyny wpis w tym tonie. Przytoczmy choćby post mera Lwowa Andrija Sadowego:

Nazwijmy rzeczy po imieniu.

Na tym zdjęciu widać ukraińskie zboże, które z ukraińskich ciężarówek wyrzucili polscy, choć w rzeczywistości prorosyjscy prowokatorzy. Pseudoblokada na granicy trwa.

Ukraińcy dosłownie podlewają pola krwią, z której zrodzi się to ziarno. Zbiór pszenicy na polu dotkniętym wojną przypomina pracę sapera. Takie działania to podłość i wstyd

Zarówno wpisy jak i komentarze można podsumować jednym słowem: ignorancja. Niestety można zauważyć, że wielu Ukraińców nie dostrzega złożoności problemu a na pewno nie próbuje zrozumieć sytuacji jakiej znalazło się polskie rolnictwo za sprawą niekontrolowanego importu milionów ton ukraińskiego zboża. Trudno się jednak dziwić, skoro tamtejsze “elity” forsują taki a nie inny przekaz i nie pookazują, kto naprawdę zarabia na eksporcie zboża. Bardzo szybko także zapomina się, kto pierwszy i na jaka skale przyszedł z pomocą Ukrainie i Ukraińcom.