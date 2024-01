Lekkie odbicie na Matifie, kwitnie import olejów z Ukrainy. Sprawdź ceny zbóż na światowych giełdach 17.01.2023

Wczoraj na paryskim Matifie cena pszenicy wzrosła o 2 EUR/t do 216,5 EUR/t. W Chicago zwyżka była minimalna i wyniosła 0,5 ct/bu do 196,94 ct/bu. Unijny eksport pszenicy jest niższy niż w zeszłym roku.

Jak informuje serwis Kaack, w zeszłym tygodniu wyeksportowano 350 tys. ton unijnej pszenicy. Jeszcze gorszy był poprzedni z wartością zaledwie 221 tys. ton. W tym roku gospodarczym wyeksportowano 16,9 mln ton przy 18,1 mln ton o tej samej porze zeszłego roku.

Kukurydza straciła wczoraj 0,50 EUR osiągając cenę 186,75 EUR/t, w Chicago zanotowano spadek na poziomie 1,25 ct do 442,25 ct/bu (159,98 EUR/t). Uczestnicy rynku skupili się na informacjach z Argentyny; oficjalna prognoza zbiorów dla tego kraju wynosi 59 mln ton, jednak niektórzy analitycy twierdzą, że może to być nawet 60 mln ton. Dla porównania dotychczasowy rekord z 2020 roku to 50 mln ton.

Największy skok zaliczył wczoraj rzepak, który zdrożał o 4,25 EUR/t do 429 EUR/t. Soja w Chicago jednak dość mocno straciła – 21,50 ct do 1205,75 ct/bu (407,40 EUR/t).

– Na rynku światowym kwitnie handel olejami roślinnymi, co powinno zasadniczo wspierać ceny. Rząd Indii ogłosił w poniedziałek, że ulgi podatkowe na import olejów roślinnych zostaną przedłużone o rok. […] W grudniu import oleju palmowego do Indii wzrósł już do najwyższego poziomu od czterech miesięcy ze względu na konkurencyjne ceny – informuje Kaack.

Wzrósł unijny import olejów roślinnych z Ukrainy; od początku sezonu do 12 stycznia to już 1,4 mln ton wobec 1,126 mln ton w analogicznym okresie zeszłego roku.

– Największy udział w olejach roślinnych miał olej słonecznikowy z 1,178 mln ton i wzrostem o 23% r/r, następnie olej rzepakowy z 93 190 ton (wzrost o ponad 100%) i olej sojowy ze spadkiem o 5% do 118 720 ton – czytamy w serwisie Kaack.

UE za to importuje mniej ziarna – 2,53 mln ton wobec 4,6 w zeszłym roku. Ogólnie rzecz ujmując import oleistych ze wszystkich kierunków wyniósł 23,3 mln ton, czyli najmniej od 4 lat. W zeszłym roku było to 26,5 mln ton.

Rekordowy wolumen eksportu oleju rzepakowego osiągnęła Rosja – 1,7 mln ton. To o 70% więcej r/r. Głównym odbiorcą rosyjskiego oleju są Chiny.