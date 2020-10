Kubota stawia na innowacje i inwestuje w Trapview

Pomimo wielkiej niepewności związanej z Covid-19, Kubota współpracowała z Pymwymic, holenderskim inwestorem oraz Oltre Venture, włoskim inwestorem, w ramach finansowania przedsięwzięć “Series A2” o łącznej wartości 3,7 mln EUR dla Trapview, lidera technologicznego w zakresie zautomatyzowanego monitorowania i prognozowania obecności szkodników.

Dzięki inwestycji w Trapview, Kubota kontynuuje postępy w przyspieszaniu swojej filozofii innowacji w celu stworzenia nowych możliwości biznesowych, produktów i usług w dziedzinie rolnictwa. Globalizacja przedsiębiorstw stoi obecnie w obliczu punktu zwrotnego z powodu pandemii Covid-19. Dlatego Grupa Kubota zamierza rozszerzyć działalność biznesową przynoszącą korzyści społeczności lokalnej i dostarczać zintegrowane oraz oparte na współpracy rozwiązania, generując postęp technologiczny i unikalną wartość dla klienta w każdym segmencie swojej działalności.

Wpływ szkodników na przedsiębiorstwa związane z rolnictwem jest ogromny. Z tego powodu liczba insektów musi być kontrolowana. Szkodniki niszczą około 14% całej rocznej produkcji roślinnej. Ponadto do zwalczania szkodników stosuje się prawie 5 milionów ton i ponad 600 różnych rodzajów pestycydów. Co gorsza tylko 1% jest faktycznie skuteczny. Nadmierne stosowanie pestycydów chemicznych jest niekorzystne, a ponadto szkodniki stają się coraz bardziej odporne na ich działanie. Prowadzi to do zapotrzebowania na bardziej skuteczne, niezawodne i wydajne rozwiązania w zakresie monitorowania szkodników. Z automatycznym systemem monitorowania zapewnionym przez Trapview, Rolnicy nie tylko ograniczają stosowanie środków chemicznych, ale także zmniejszają koszty produkcji zdrowszej żywności, co pozwala na zwiększenie dostępności zdrowej, wolnej od pestycydów pożywienia.

Firma Trapview została założona w 2007 r. w Słowenii i posiada doświadczenie w monitorowaniu szkodników. Dzięki tysiącom pułapek stosowanych w terenie, przedsiębiorstwo zbudowało obecnie największą na świecie bazę danych i algorytmów dotyczących insektów. Obecnie posiada ona ponad 1300 klientów w ponad 40 krajach Europy, Australii, Ameryki Północnej i Południowej. Współpraca firm Pymwymic i Oltre Venture oferuje firmie Trapview dużą wartość dodaną oprócz wzrostu kapitału. Strategiczna pozycja Kubota jako lidera w globalnym rolnictwie i produkcji sprzętu pozwoli firmie Trapview czerpać korzyści z nowych sposobów rozwoju produktów.

W 2019 r. Kubota założyła centra innowacji w Japonii i Europie, jako oddziały zajmujące się tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych, produktów i usług. Krok ten tworzy środowisko, które pozwala na rozwój innowacji dzięki partnerstwu z firmami zewnętrznymi, takimi jak startup-y AgTech, przedsiębiorstwa rolnicze, instytuty badawcze i uniwersytety.

– Poprzez dalsze innowacje będziemy wspierać globalną społeczność w kwestii żywności, wody i środowiska, patrząc w przyszłość i obserwując zmiany wywołane przez pandemie Covid-19 – mówi Yuichi Kitao prezes Kubota Corporation.

– Dzięki naszej inwestycji w Trapview, w Kubota zamierzamy przyspieszyć rozwój innowacji w monitorowaniu i prognozowaniu szkodników, oferując nowatorskie i wydajne rozwiązania dla rolników – stwierdził Peter Van Der Vlugt, Dyrektor Generalny Innovation Center Europe.

Kubota stawia sobie za cel rozwijanie inteligentnego rolnictwa

Od momentu powstania Kubota przeznaczyła znaczne środki na inwestycje i zrozumienie sposobu przezwyciężenia wyzwań stojących przed rolnikami, ściśle współpracując z nimi w Japonii i innych krajach na całym świecie. Kubota czyni obecnie postępy w sektorze inteligentnego rolnictwa, koncentrując się na obniżeniu kosztów pracy, rozwoju automatyzacji produkcji i precyzyjnego rolnictwa opartego na danych.

Kubota będzie kontynuować prace nad rozwiązaniami wspierającymi wysoce dochodowe gospodarstwa rolne. Od uprawy do zarządzania działalnością gospodarczą, Kubota pracuje nad generowaniem szerokiego wachlarza korzyści dla rolników.

Więcej o Trapview

Trapview to platforma do monitorowania i prognozowania szkodników opracowana przez słoweńską firmę Efos. Zautomatyzowane elektroniczne pułapki zapewniają wydajną, prawie bezobsługowe monitorowanie owadów. Zaawansowane, oparte na sztucznej inteligencji przetwarzanie danych z pułapek pomaga klientom w dokładnym zrozumieniu w czasie rzeczywistym dynamiki populacji szkodników, jak również w prognozowaniu etapów rozwoju szkodników na danym obszarze. Dzięki temu Trapview staje się kluczowym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w planowaniu działań w terenie i optymalnym wykorzystaniu ochrony roślin. Ponad 40 różnych gatunków owadów jest monitorowanych na całym świecie za pomocą rozwiązania Trapview.

Źródło: Kubota