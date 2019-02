KSC – plany produkcyjne wykonano

Krajowa Spółka Cukrowa poinformowała, że skupiła od rolników ponad 6 mln ton buraków cukrowych i wyprodukowała z nich ponad 900 tys. ton cukru podczas kampanii cukrowniczej 2017/2018.

– Kampania 2017/2018 w KSC S.A. rozpoczęła się w pierwszej dekadzie września 2017 roku w Cukrowni w Nakle n. Notecią i Krasnymstawie, zakończyła w trzeciej dekadzie stycznia 2018 roku w Cukrowni Kruszwica. Kampania prowadzona była w siedmiu Oddziałach KSC S.A.: Cukrownia Dobrzelin, Cukrownia Kluczewo, Cukrownia Krasnystaw, Cukrownia Kruszwica, Cukrownia Malbork, Cukrownia Nakło, Cukrownia Werbkowice. Średni czas trwania kampanii wyniósł 110 dni. We wszystkich siedmiu cukrowniach spółka skupiła łącznie ponad 6 mln ton buraków cukrowych i wyprodukowała łącznie, po raz pierwszy w historii KSC S.A, ponad 900 tys. ton cukru. Najwyższy średni plon uzyskano w Cukrowni Kruszwica – 73 t/ha, plony powyżej 70 ton z ha osiągnęły również Oddziały Cukrownia Dobrzelin i Cukrownia Nakło – informuje Biuro Prasowe KSC.

Jak udało się nam ustalić średnia polaryzacja wyniosła ok 16,1% i była niższa niż rok wcześniej. W 2017 roku buraki cukrowe uprawiane były na areale ok. 96 tys. ha, uprawiało je ok. 15 800 plantatorów.

W ocenie włodarzy ,,Polskiego Cukru’’ kampania 2017/2018 zapisze się w historii jako jedna z trudniejszych pod względem pogodowym. Intensywne i obfite opady deszczu w okresie od września do grudnia, spowodowały wiele utrudnień w zbiorze i zwózce surowca do cukrowni. Tylko, jak zaznacza KSC, ogromne zaangażowanie plantatorów, firm świadczących obsługę dostaw oraz pracowników służb surowcowych mimo bardzo trudnych warunków pogodowych pozwoliło na dostawy surowca w ilościach niezbędnych do przerobu zgodnego z zakładanymi przed kampanią planami produkcyjnymi.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w 2002 roku. Jest największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru w Europie. Udział KSC S.A. w krajowym rynku cukru wynosi blisko 40 procent. W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice) zlokalizowanych na terenie pięciu województw.

Źródło: KSC