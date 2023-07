Kompaktowy Evion dołącza do rodziny kombajnów Claas. Już niebawem pojawi się w Polsce (video)

Po wycofaniu z produkcji modeli Tucano 320 i Avero w ofercie Claasa zabrakło najmniejszych modeli, które obecnie uzupełnią kombajny serii Evion dedykowane właśnie dla mniejszych gospodarstw i mniejszych firm usługowych.

Rodzina kombajnów Evion będzie obejmować 3 modele – 410,420 i 450, które dostępne będą w wariantach Classic i Maxi oraz dwóch liniach wyposażenia Trend lub Business. Wszystkie modele będą wyposażane w sześciocylindrowe silniki Cummins różniące się mocą (od 204 do 258 KM) w zależności od modelu i koncepcję obsługi Cemis 700, co wg zapewnień producenta ma dawać osiągi, komfort, elastyczność i nowoczesność na nowym poziomie w tej klasie.

W nowych modelach połączono jednobębnowy styczny zespół młócący z dużym bębnem młócącym o średnicy 600 mm i zsynchronizowanym bębnem odrzutnika z pięcioma wytrząsaczami klawiszowymi o długości 4,40 m każdy na szerokości kanału 1420 mm. Takie połączenie daje 0,95 m2 powierzchni klepiska młocarni i 6,25 m2 powierzchni wytrząsaczy, co w połączeniu ze standardowymi klapami kłosownika pod klepiskiem ma przekładać się na wysoką przepustowość przy zachowaniu najwyższej jakości ziarna.

Wymłócone ziarno trafia do zbiornika o pojemności 5,6 tys. l w modelu Evion 410 lub 6,5 tys. l w większym 430 i 8 tys. l w topowym modelu Evion 450. Podczas opróżniania wszystkie trzy modele Evion korzystają z rury rozładowczej zbiornika ziarna o średnicy 330 mm i tym samym możliwej prędkości opróżniania 90 l/s – dzięki temu wyładunek trwa od 1 do 1,5 minuty. Na życzenie dostarczana jest znana z serii Trion i Lexion regulowana końcówka rury do precyzyjnego sterowania wyładunkiem strumienia ziarna na pojazd transportowy.

Jeśli chodzi o kabinę to jest ona nieco mniejsza niż w serii Trion, ale na tyle duża by zapewnić operatorowi bardzo dobry komfort pracy. Znajdziemy tutaj dobrze znany z większych kombajnów Claas podłokietnik z dżojstikiem Cmotion oraz nowość w tej klasie maszyn, czyli 7-calowy terminal Cemis 700, który można indywidualnie dostosować do potrzeb operatora. Dodatkowo dzięki temu, że jest to pełnowartościowy terminal Isobus to może on być wykorzystywany także do innych prac z ciągnikami i narzędziami dołączanymi poza sezonem żniwnym.

Kombajny Evion będzie można zobaczyć na żywo podczas tegorocznych żniw, gdyż dealerzy Claas w naszym kraju posiadają już pierwsze maszyny demonstracyjne, a kombajny będzie można zamawiać już od września br. kiedy pojawi się nowa edycja akcji Przedsmak.