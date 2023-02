Kolejny rolnik oszukany “na traktor”

46 tysięcy złotych stracił 64-letni mieszkaniec Lubelszczyzny, który chciał przez Internet kupić ciągnik rolniczy.

Rolnik z powiatu ryckiego zgłosił policjantom, iż padł ofiarą oszustwa. W styczniu znalazł ogłoszenie o sprzedaży traktora na jednym z portali ogłoszeniowych, a cena pojazdu była na tyle okazyjna, że zainteresował się ogłoszeniem. Nawiązał więc telefoniczny kontakt ze sprzedającym, który wydał mu się początkowo wiarygodny. Obaj doszli do porozumienia co do zakupu sprzętu.

Po podpisaniu umowy 64-latek odesłał ją sprzedającemu, a następnie w formie elektronicznej otrzymał fakturę z danymi firmy i numerem rachunku bankowego, na który przelał 46 tysięcy złotych. Gdy ciągnik nie został dostarczony w przewidywanym terminie, mężczyzna zaczął ponaglać sprzedawcę. Ten jednak zwodził go i wskazywał kolejne terminy dostarczenia sprzętu. Ostatecznie towaru nigdy nie dostarczył i zerwał kontakt z 64-latkiem. Wówczas mieszkaniec powiatu ryckiego nabrał podejrzeń, iż został oszukany i zgłosił sprawę na policję. Ta prowadzi obecnie postępowanie w tej sprawie.