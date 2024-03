Kod 590 nie znaczy, że produkt jest polski. Jak więc rozpoznawać polskie produkty?

Nie dawno przez portale społecznościowe przetoczyła się fala wezwań do kupowania polskich produktów. Akcja miała być odpowiedzią na niepewność co do jakości importowanej żywności, o czym wiele się mówi w związku z protestami rolników. Wybór polskiego produktu miał być banalnie prosty – wystarczy sprawdzić, czy początkiem kodu kreskowego jest liczba 590.

Rzeczywiście, prefiks 590 kodu kreskowego oznacza Polskę. Niestety, nie mówi nic o tym, czy firma ma polski kapitał, należy do Polaków, produkuje z polskich surowców, a nawet – czy produkuje w Polsce. „590” mówi nam jedynie o tym, że dany produkt jest sprzedawany przez firmę, która jest zarejestrowana w Polsce.

Firma ta może być „firmą-córką”, odprowadzającą podatki do „firmy-matki” zarejestrowanej za granicą. Jest to zwyczajowa praktyka największych działających w Polsce zagranicznych firm, których produkty znamy wszyscy. Bardzo wiele niegdyś polskich, znanych marek, należy obecnie do międzynarodowych koncernów – przy czym „międzynarodowych” nie znaczy „polskich”.

Cóż pozostaje, gdy chcemy kupić produkt rzeczywiście polski, z firmy ze 100% lub przynajmniej większościowym polskim kapitałem, wyprodukowany w Polsce z surowców wytworzonych w Polsce?

Po pierwsze sprawdzać producenta. Jeśli w nazwie znajdziemy słowa „Polska S.A.”, „Poland”, to można być pewnym, że jest to „spółka córka” zagranicznego giganta.

Po drugie – korzystać z aplikacji „Pola”, która zainstalowana na smartfonie skanuje kody i pokazuje nam informacje o firmie.

Oczywiście w zalewie zagranicznych produktów zadanie kupienia tych czysto polskich może być karkołomne. Kompromisowym rozwiązaniem może być wybieranie produktów z logo biało-czerwonej flagi i/lub napisem „produkt polski”. Takie oznaczenie nie potwierdza, że firma jest polska, ale przynajmniej informuje, że większość surowców użytych do wytworzenia oznaczonego w ten sposób produktu pochodzi z Polski.