Kiła na polu rzepaku? Sprawdź odmiany kiłoodporne rzepaku

Na rynku dostępne są odmiany rzepaku kiłoodporne – z deklarowaną odpornością na kiłę kapusty. W Krajowym Rejestrze z roku na rok odmian przybywa, obecnie zarejestrowanych mamy 18 odmian.

Odmiany kiłoodporne

Pewnym rozwiązaniem na ograniczenie zagrożenia kiłą kapusty jest siew odmian z deklarowaną odpornością na kiłę, tzw. kiłoodpornych. Hodowcy oferują odmiany z Krajowego Rejestru, jak i katalogu wspólnotowego CCA. W Krajowym Rejestrze mamy obecnie 18 takich odmian: SY Alister, DK Platinium, Alasco, Augusta, SY Alibaba, Crocodile, Crotora, LG Anarion, DK Plasma, Alltamira, LG Scorpion, Pegazzus, ES Criterio, Crocant, Croissant, Cromat, LG Baracuda, Richmond.

W toku badań jest kolejnych 14 rodów, które są sprawdzane pod kątem odporności na kiłę kapusty. Analizy prowadzi Zakład Mykologii IOR-PIB w Poznaniu.

Jak chronić pole przed kiłą

Kiły kapustnych trudno się pozbyć z pola. Wystąpienie choroby będzie oznaczać konieczność przerwy w uprawie rzepaku przynajmniej 4 lata, a nawet dłużej. Zarodniki przetrwalnikowe grzyba Plasmodiophora brassicae zachowują wysoką żywotność i mogą przetrwać w glebie powyżej 10 lat. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na dokładne czyszczenie narzędzi, maszyn, które były wykorzystywane na polach zainfekowanych. Niedokładność w tym w względzie grozi rozprzestrzenieniem się sprawcy.

Zapobieganie występowaniu kiły

Przestrzeganie podstawowych zasad ogrotechniki zapobiega i ogranicza pojawienia się kiły kapusty. Zaleca się:

przerwę w uprawie roślin kapustowatych – możliwie długą

zwalczać chwastów z rodziny kapustowatych (np. tasznik pospolity, tobołki, czy stulicha psia)

uregulować gospodarki wodnopowietrznej gleby

nie przyspieszać siewu rzepaku – ryzyko porażenia wzrasta w warunkach wyższej temperatury gleby i powietrza

siew odmian z różnych hodowli (różna tolerancja na kiłę)

siew odmian z deklarowaną odpornością na kiłę tzw. kiłoodpornych (nie mieszamy nasion odmian odpornych i tolerancyjnych)

Kiedy pojawia się kiła

Kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae) stanowi zagrożenie w warunkach podwyższonej wilgotności gleby – z takimi mamy doczynienia właśnie jesienią. Wysoki proc. porażenia przez kiłę kapusty plantacji rzepaku dotyczy zwłaszcza rejonów, gdzie choroba występowała we wcześniejszych sezonach. Kiła kapusty pojawia się także na plantacjach obsianych odmianami kiłoodpornymi, przy czym występowanie choroby na takich polach może wynikać z obecności samosiewów rzepaku.

Objawami kiły kapusty są kuliste naroślą na korzeniach młodych roślin. Są one gładkie bez włosków. Podobne naroślą tworzy chowacz galasówek, jednak po ich przepołowieniu we wnętrzu znajduje się larwa. Narośla powodowane przez kiłę kapusty początkowo są jasnożółte, później ciemnieją i stopniowo rozpadają się. W Wyniku porażenia rośliny będą się słabo rozwijać. Dochodzi do zahamowania wzrostu roślin, żółknięcia, więdnięcia i przedws=czesnego zamierania.