Biologiczna ochrona rzepaku. Lista i opis biofungicydów jesiennych w rzepak

Zaletą stosowania biofungicydów jest możliwość uzyskania zwiększonej ochrony plantacji rzepaku w kolejnych latach uprawy w wyniku tzw. efektu śnieżnej kuli. Podpowiadamy, jakie mamy biofungicydy w rzepak i jak je stosować.

Obok zwiększonej ochrony plantacji rzepaku w kolejnych latach uprawy zaletą biofungicydów jest bardzo niewielkie ryzyko przełamania bariery odpornościowej przez patogeny chorobotwórcze w odniesieniu do czynników biologicznych, np. grzybów, bakterii wykorzystywanych jako substancja czynna biofungicydu.

Ochrona przedsiewna

Integral Pro FS – jest to fungicyd mikrobiologiczny (biofungicyd), dostępny w postaci płynnego koncentratu, służący do zaprawiania nasion rzepaku ozimego oraz jarego, zawierający szczep MBI600 bakterii Bacillus amyloliquefaciens (6,8%, gdzie minimalne stężenie wynosi 2,2∙1010 jtk/ml). Preparat ten przeznaczony jest do ograniczania występowania w rzepaku ozimym i jarym, grzyba patogenicznego (Phoma), wywołującego chorobę o nazwie sucha zgnilizna kapustnych. Biofungicyd ten wykazuje również działanie stymulujące, które wpływa korzystnie na naturalne mechanizmy obronne rośliny rzepaku, dzięki czemu zmniejsza pośrednio stres bioetyczny spowodowany przez żerowanie pchełki.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania biofungicydu Integral Pro FS, wynosi 160 ml na 100 kg nasion rzepaku (12,8 ml /ha). Zalecana ilość wody to: 10-20 ml na każdy 1 ml środka. Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty biofungicydem. Zabieg zaprawiania najlepiej wykonać bezpośrednio przed zakładanym siewem nasion rzepaku. Maksymalna norma wysiewu nasion rzepaku zaprawionego środkiem Integral Pro FS wynosi 8 kg na 1 ha!

Biofungicyd Integral Pro FS, zawiera w swoim składzie mikroorganizmy Bacillus amyloliquefaciens, które mogą powodować reakcje uczulające u osób wrażliwych. Ponadto nie zaleca się wykonywania zabiegu zaprawiania osobom z obniżoną odpornością lub podczas terapii lekami immunosupresyjnymi, ze względu na możliwość zakażenia oportunistycznego (zakażenie endogenne zwykle mikroflorą fizjologiczną, które występuje u osób z obniżoną odpornością immunologiczną).

Lalstop Contans WG (dawniej Contans WG) – jest to fungicyd mikrobiologiczny, dostępny w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie. Przeznaczony jest do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed chorobami wywołującymi zgniliznę twardzikową, powodowanymi przez grzyby z rodzaju Sclerotinia.

Substancją czynną tego środka jest grzyb Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08 (50 g/kg/5% czyli min. 1∙109 oospor w 1 g środka (1,0∙1012 jtk/kg)), wyizolowany z gleby, który jest nadpasożytem i działa selektywnie na przetrwalniki (skleroty) oraz na grzybnię grzybów z rodzaju Sclerotinia, powodując ich rozpad i zamieranie.

Biofungicyd ten stosujemy jesienią, doglebowo tuż przed planowanym siewem rzepaku ozimego. Zalecana dawka to 2 kg/ha, która należy rozpuścić w 200 l wody (maksymalnie 500 l wody). Przygotowaną w ten sposób ciecz użytkową, należy bezwzględnie zużyć do opryskania chronionej powierzchni w ciągu 2 godzin, gdyż po tym czasie, preparat ten znacząco traci na skuteczności. Po wykonaniu zabiegu opryskiwania, glebę należy wymieszać za pomocą narzędzi biernych lub czynnych na głębokość około 5-10 cm. U osób wrażliwych biofungicyd Lalstop Contans WG, może powodować pojawienie się reakcji alergicznej.

Xilon – jest to fungicyd mikrobiologiczny, dostępny w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie, którego substancją czynną są zarodniki grzyba Trichoderma asperellum szczep T34 (10 g/kg/1,0% czyli zawiera min. 1∙107 jtk/g). Środek ten zalecany jest do stosowania prewencyjnego, w odniesieniu do patogenów odglebowych, tj. Sclerotinia sclerotiorum (wywołujący zgniliznę twardzikową) i Fusarium spp. (sprawcę fuzariozy korzeni i podstawy źdźbła), występujących w rzepaku ozimym, również w kukurydzy, słoneczniku i soi. Biofungicyd Xilon ogranicza występowanie patogenów odglebowych, ze względu na zdolność do kolonizacji podłoża i strefy korzeniowej roślin (tzw. efekt pustego krzesła). Działanie ochronne grzyba Trichoderma asperellum, polega na bezpośredniej konkurencji o przestrzeń życiową i składniki pokarmowe w strefie korzeniowej roślin uprawnych, z patogenami chorobotwórczymi, które przy okazji może spasożytować.

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania Xilon wynosi 10 kg/ha. Preparat stosujemy zapobiegawczo, bezpośrednio do gleby podczas siewu (BBCH 00), poprzez aplikację w bruzdach za pomocą aplikatorów do granul, zamontowanych na siewniku lub agregacie uprawo-siewnym, które umożliwiają umieszczenie granul środka obok lub poniżej wysiewanych nasion.

W przypadku stosowania w formie opryskiwania, środek ten po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 200-500 l/ha, powinien być aplikowany na glebę za pomocą opryskiwacza polowego bezpośrednio przed siewem nasion rzepaku ozimego, a następnie płytko wymieszany z wierzchnią warstwą gleby za pomocą bron wirnikowych, wałów ugniatających, kultywatorów lub innych narzędzi uprawowych. Intensywny rozwój grzybni Trichoderma asperellum, rozpoczyna się w glebie w temperaturze od 10 do 25°C oraz dla pH 5-9. U osób wrażliwych biofungicyd Xilon, może wywołać reakcje uczulające.

Biofungicydy nalistne, w trakcie wegetacji roślin

Polygreen Fungicide WP – jest to biofungicyd, który w swoim składzie zawiera oospory niepatogenicznego grzyba Pythium oligandrum M1 (106 oospor w 1 g), który jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych tj. Sclerotinia sclerotiorum (zgnilizna twardzikowa) czy Phoma (sucha zgnilizna kapustnych).

Jego działanie przebiega dwutorowo: odglebowo – polega na zasiedleniu strefy korzeniowej i eliminację grzybów chorobotwórczych, poprzez oddziaływanie konkurencyjne. Jednocześnie następuje stymulacja wzrostu rośliny chronionej poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki rośliny chronionej. Działanie nalistne polega na rozkładzie enzymatycznym strzępek grzybni patogena (np. zgnilizny twardzikowej czy suchej zgnilizny kapustnych), z jednoczesnym wprowadzeniem różnych substancji, wpływających stymulująco na mechanizm odpornościowy chronionej rośliny uprawnej (np. rzepaku ozimego).

Biofungicyd Polygreen Fungicide WP, można stosować w dwóch wariantach i terminach:

wariant – pierwszy termin: zabieg należy wykonać jesienią w fazie od 2 do 9 liści (BBCH 12- 19) rzepaku ozimego, drugi termin: zabieg należy przeprowadzić wiosną w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego (BBCH 30-40); wariant – pierwszy termin: zabieg należy przeprowadzić wiosną w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego (BBCH 30-40), drugi termin: zabieg należy wykonać w fazie od 9 lub więcej międzywęźli do fazy pełnego kwitnienia (BBCH 40-65).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,1 kg/ha, którą należy rozpuścić w 300-400 l wody, stosując ją maksymalnie dwa, trzy razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co najmniej 14 dniowych. Zabieg opryskiwania środkiem Polygreen Fungicide WP, najlepiej jest przeprowadzić wcześnie rano lub wieczorem (należy bezwzględnie unikać silnego nasłonecznienia) w zakresie temperatur 12-25°C oraz dla pH gleby 5,5-7,5.