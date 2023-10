JCB 514.40: Nowa mała ładowarka z wielkimi możliwościami (video)

Angielska firma JCB, jaką znamy z bijącego rekordy szybkości ciągnika Fastrac, to także producent całej gamy ładowarek. Na całym świecie pracują one zarówno w rozległych kopalniach odkrywkowych, jak i w ciasnych pomieszczeniach gospodarskich. I to właśnie w rynek rolniczych podręcznych ładowarek JCB jest mocno zaangażowana.



Do gamy ładowarek przeznaczonych dla rolnictwa dołącza właśnie nowa i prosta ładowarka kompaktowa JCB 514.40. To najmniejsza z ładowarek teleskopowych JCB oferowanych na naszym rynku. Jak mówi nam Błażej Dzielski nowa ładowarka jest mała, zwrotna, silna i bardzo prosta konstrukcyjnie. Cechy te w połączeniu z niewielką wysokością, sporym udźwigiem i stałym napędem na cztery koła to ciekawa propozycja na rynku tego typu urządzeń.