Do 11 godzin pracy na jednym ładowaniu. Ładowarka teleskopowa Faresin 6.26 Full Electric

Włoska firma Faresin to dobrze już znany w naszym kraju producent m.in. ładowarek teleskopowych. W gamie tych maszyn nie mogło zabraknąć również maszyn w pełni elektrycznych, takich jak właśnie model 6.26 Full Electric zaprezentowany podczas tegorocznej Agritechniki.

Model Faresin 6.26 Full Electric ma stały napęd na cztery koła i jest zasilany akumulatorami litowo-jonowymi, z których najmniejsza ma pojemność 24 kW/h, średnia to pojemność 32 kW/h, największa legitymuje się pojemnością 43 kW/h.

Baterie te mają zapewniać możliwość intensywnej pracy od 3 h w przypadku najmniejszej pojemności do 6 h w przypadku największej baterii. Jeśli natomiast ładowarka będzie wykorzystywana mniej intensywnie to baterie powinny starczyć na pracę od 6 do aż 11 h.

Dodatkowo mamy do wyboru kilka opcji ładowana i przy użyciu szybkiej ładowarki naładowanie najmniejszej baterii od 0 do 100 proc. ma trwać równe 2 h, a w przypadku największej ten proces zajmie wg. producenta 3 h i 40 min.

Jak twierdzi producent, maszyny wyposażone w silniki wysokoprężne wymagają regularnych serwisów i konserwacji, takich jak częste wymiany oleju, wymiany filtrów i okazjonalne naprawy, aby zachować najwyższą wydajność i trwałość. Natomiast maszyny zasilane bateriami litowo-jonowymi oferują prostą konserwację i obniżone koszty w porównaniu z tradycyjnymi maszynami spalinowymi, co również przyczynia się do krótszych czasów przestojów, a tym samym lepszej efektywności pracy.

Model 6.26E ma udźwig 2,6 tony i maksymalną wysokość podnoszenia 5,79 m przy zasięgu do przodu wynoszącym 3,1 m. Waży natomiast 4,8 tony, a jego całkowita szerokość wynosi 1,89 m przy wysokości całkowitej zaledwie 1,93 m.