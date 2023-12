Nie tylko elektryki. JCB ma ładowarkę na wodór (video)

Czy rynek elektrycznych ładowarek w Polsce będzie się rozwijał w najbliższej przyszłości? Tego jest pewien Kamil Omilian z firmy Interhandler, który opowiada nam o kolejnych nowościach w gamie takich maszyn oferowanych przez JCB w naszym kraju.

Klienci często oczekują maszyn, które mogą bezemisyjnie pracować wewnątrz budynków magazynowych jak i inwentarskich. Elektryczne ładowarki JCB spełniają te zadania, a czas ich pracy jest wystarczający do spełnienia zakładanej pracy. Co ciekawe, wykorzystując specjalną bazę, baterie ładowarki można uzupełnić do pełna w około 2 godziny.

Poza elektryfikacją JCB stawia także na wodoryzację, czyli bezemisyjne silniki zasilane wodorem. Maszyny z takimi silnikami już pracują w Wielkiej Brytanii, gdzie przechodzą testy. Jak zapewnia Kamil Omilian, zasilane wodorem maszyny JCB w ciągu dwóch lat wejdą do normalnej oferty sprzedażowej w Polsce.