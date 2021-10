Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi ładowarki teleskopowej?

Ładowarki teleskopowe w rolnictwie to coraz powszechniej spotykane w naszych gospodarstwach maszyny. Jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że do ich obsługi nie wystarczy prawo jazdy kat. B lub T, gdyż ono jest wymagane tylko do poruszania się po drogach publicznych. Potrzebne są dodatkowe uprawnienia.

Ładowarki teleskopowe zaliczane są do wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Zgodnie z definicją wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia stanowi dźwignicę z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami służącymi do manipulowania ładunkami.

Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, że aby eksploatować tego rodzaju urządzenia transportu bliskiego, konieczne jest ich zarejestrowanie w UDT oraz przeprowadzanie cyklicznych badań eksploatacyjnych. Co więcej, aby legalnie operować ładowarkami teleskopowymi, należy posiadać uprawnienia operatorskie.

Zatem ładowarka teleskopowa, w przeciwieństwie do kombajnu czy ciągnika, podlega pod dwa niezależne przepisy związane z jej użytkowaniem. Z jednej strony obejmują ją regulacje dla maszyn podnoszących co skutkuje wymogiem posiadania specjalistycznych uprawnień, a z drugiej strony jest także traktowana jako typowy pojazd mogący poruszać się po drogach publicznych.

Choć odbycie kursu na ładowarki teleskopowe nie jest obligatoryjne, aby móc podejść do egzaminu operatorskiego, to ze względu na zakres przekazywanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, jest on rekomendowany – zwłaszcza w przypadku osób, które do tej pory nie miały styczności z pracą na podobnym stanowisku.

Sam kurs WJO, czyli taki jaki wymagany jest na ładowarki teleskopowe to kompleksowe szkolenie, które w pełni przygotowuje przyszłego operatora nie tylko do pozytywnego zaliczenia państwowego egzaminu operatorskiego, ale przede wszystkim przygotowuje go do przyszłej bezpiecznej i wydajnej pracy na ładowarkach teleskopowych – bez ograniczeń co do ich typu, marki, modelu czy wyposażenia dźwignicy.

Szkolenie operatora ładowarek teleskopowych podzielone jest na dwie części: część teoretyczną oraz część praktyczną. Część teoretyczna przyjmuje formę wykładów, podczas których słuchacze uzyskują wszystkie niezbędne materiały do nauki. W trakcie części teoretycznej kursanci poznają aktualne informacje z zakresu przepisów dozoru technicznego, przepisów i wymogów BHP na stanowisku operatorskim.

Poza tym poznają budowę i zasadę działania ładowarek teleskopowych oraz sposoby ich bezpiecznej eksploatacji. Szkoleniowcy przekazują kursantom cenną wiedzę z zakresu prawidłowego wykonywania obowiązków operatorskich przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy na ładowarce teleskopowej, a także obowiązków związanych z zakończeniem pracy i zabezpieczeniem urządzenia.