Jakie uprawnienia powinien mieć traktorzysta?

Jakie uprawnienia potrzebne są do prowadzenia ciągnika? Dla niektórych kwestia ta może wydawać się oczywista, jednak nie dla wszystkich. Dlatego postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Kategoria B wystarczy, ale…

Ciągnik z powodzeniem mogą prowadzić osoby z prawem jazdy kategorii B; w myśl przepisów będąc właścicielem prawa jazdy tej kategorii można na terytorium Polski prowadzić ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny i zespół z niego złożony wraz z przyczepą lekką do 750 kg dmc. Co ważne, w przepisach nie ma mowy o masie ciągnika, zatem dysponując prawem jazdy kat. B można prowadzić dowolny ciągnik. Ponadto prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia pojazdami ujętymi w kat. AM, ale o tym za chwilę.

Kategoria T

Kategoria T z kolei uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zestawem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnika lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy (przyczep), oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, a więc m.in. motorowerem z silnikiem o poj. do 50 cm3 i czterokołowcem, a więc w praktyce najczęściej po prostu popularnym quadem (jeżeli jest zarejestrowany jako czterokołowiec). Jest jednak jedno “ale”; jego masa własna nie może przekraczać 350 kg, a osiągana prędkość nie może być wyższa niż 45 km/h.

O prawo jazdy kategorii T mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 16. rok życia. Do uzyskania uprawnień potrzebne jest orzeczenie lekarskie, a czasem także psychologiczne.