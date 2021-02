Jakie przyczepy polscy rolnicy kupowali w zeszłym roku najchętniej?

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń rolniczych, w grudniu 2020 zarejestrowano 498 szt. nowych przyczep rolniczych. To więcej niż w listopadzie o 134 szt. Porównując do grudnia w trzech ostatnich latach to najlepszy wynik.

Rok wcześniej w grudniu zarejestrowano 419 szt. nowych przyczep, to o 79 szt. mniej. Patrząc na cały rok, zanotowano 6633 szt. zarejestrowanych nowych przyczep rolniczych. To o 1240 szt. więcej niż przed rokiem, co daje wzrost o 23,0%.

Pronar pozostaje liderem rynku. W 2020 zarejestrowano 2637 szt. nowych przyczep tej marki. Jest to o 368 szt. więcej niż rok wcześniej. Pronar w całym 2020 roku osiągnął 39,8% udziałów rynkowych.

Drugie miejsce z wynikiem 929 szt. zajmuje Metal-Fach. Marka ta również notuje lepszy wynik niż rok wcześniej. 252 szt. więcej niż w 2019 roku, pozwoliło na osiągnięcie 14,0% udziałów rynkowych.

Wielton na trzeciej pozycji notuje 574 szt. i 8,7% udziałów rynkowych. Ta marka również osiągnęła wynik lepszy niż przed rokiem. Zarejestrowano 92 szt. więcej nowych przyczep rolniczych tej marki.

Metaltech na czwartym miejscu zanotował 562 rejestracje nowych przyczep. To o 157 szt. więcej niż rok wcześniej. Pozwoliło to na osiągnięcie 8,5% udziałów rynkowych.

Piątkę zamyka marka Zasław z 324 rejestracjami i udziałami w wysokości 4,9%.

Jeśli chodzi o najlepiej sprzedające się modele, zestawienie otwiera model Pronar T653/2 z 520 rejestracjami. Model T653/2 to klasyczna dwuosiowa “wywrotka” o ładowności 6 ton i pojemności 8,2 m sześciennych.

Na drugim miejscu również znajduje się model marki Pronar – T672, ale ze znacznie niższym wynikiem – 198 szt. Jest to przyczepa podobna do modelu T653/2, jednak już nieco większa; jej ładowność wynosi 8 ton, a pojemność 9,8 m sześciennego.

Trzeci najlepiej sprzedający się w zeszłym roku model, Pronar PT612 z liczbą 175 szt. to również przyczepa dwuosiowa, jednak o większych rozmiarach; jej ładowność wynosi 12 t, a pojemność 15,4 m sześciennego.

Kolejne miejsce również zajmuje model marki Pronar: PT610 (dwuosiowa o ładowności nieco ponad 10 t) – 143 rejestracje.

Tylko jedną sztukę mniej zarejestrowano przyczep marki Metal-Fach T710/1 (przyczepa dwuosiowa o ładowności 6 t) – 142 sztuki.

Jak widać, polscy rolnicy w przewadze nadal stawiają na klasyczne, uniwersalne przyczepy dwuosiowe ze skrętną przednią osią; dopiero na dalszych miejscach znajdują się przyczepy z podwoziami tandemowymi. Spory udział w rynku notują przyczepy specjalistyczne, szczególnie do zwożenia bel; modele T014 i T009 firmy Metal-Fach sprzedały się w 2020 r w łącznej liczbie 202 sztuk, zaś Pronar sprzedał 91 szt. platformy do zwożenia bel T023.

Opracowanie na podstawie danych PIGMiUR