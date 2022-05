Jak wyeliminować uciążliwe chwasty w buraku cukrowym? Recepta od Innvigo

Na obecnym etapie wegetacji buraka cukrowego kluczowe jest wykonanie ostatnich zabiegów w ramach kompleksowej technologii zwalczania chwastów. Ze względu na specyfikę tej uprawy i niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak panująca wiosną susza, wcześniejsze zabiegi herbicydowe mogły mieć znacznie obniżoną skuteczność. Jak zatem powinniśmy teraz działać?

Dlatego rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów, które zawierają substancje o działaniu nalistnym, dopasowane do rodzaju zachwaszczenia na danym polu.

W trzecim tygodniu maja na plantacjach buraków cukrowych rośliny były w fazie 4-6 liści właściwych. Lokalnie zdarzały się sytuacje, że ze względu na znaczne przesuszenie wierzchnich warstw gleby i bardzo silne wiatry, które powodowały erozję wietrzną, konieczne było przesianie buraków.

W nadchodzącym okresie plantatorzy buraka powinni skupić się na ochronie herbicydowej, która w tej uprawie odbywa się według innego schematu niż w zbożach czy kukurydzy, gdzie z reguły wystarczające jest wykonanie jednego lub dwóch zabiegów zwalczających chwasty. Wynika to m.in. z faktu, że buraki cukrowe siane są w szerokich rozstawach międzyrzędzi, a okres wschodów trwa relatywnie długo. W praktyce oznacza to, że przez kilka tygodni gleba jest całkowicie odsłonięta, czyli bez problemu może dochodzić do wschodów chwastów. Z tego powodu zazwyczaj należy zastosować pełną technologię, czyli 3-4 zabiegi herbicydowe, aby skutecznie zwalczyć chwasty.

Susza utrudnia zwalczanie chwastów w burakach cukrowych

– Utrudnieniem w ochronie buraków cukrowych przed chwastami są coraz częściej występujące wiosną susze, tak jak dzieje się to w obecnym sezonie. Niestety w takich warunkach rekomendowane do zabiegów herbicydowych preparaty o działaniu doglebowym wykazują znacznie słabsze działanie. Dlatego, szczególnie w suchych latach, powinniśmy sięgać po kombinacje substancji o działaniu doglebowym i nalistnym, a w przypadku późniejszych zabiegów należy położyć większy nacisk na substancje typowo nalistne – radzi Marcin Kanownik, Menedżer ds. upraw rolniczych w Innvigo.

Na tym etapie wegetacji na większości plantacji buraków cukrowych przeważnie zostały już wykonane 2, niekiedy 3 zabiegi herbicydowe. Nawet jeżeli dobór substancji czynnych był prawidłowy, to ze względu na niekorzystne warunki pogodowe dość powszechnym zjawiskiem jest występowanie zachwaszczenia wtórnego. Obserwowane są właśnie wschody tych chwastów, które nie zostały całkowicie zwalczone we wcześniejszych zabiegach, gdy stosowane były głównie substancje działające doglebowo.

Rozwiązania Innvigo na problemy z chwastami

Przy wtórnym zachwaszczeniu plantacji konieczne jest jak najszybsze wykonanie zabiegów korekcyjnych. Na tych plantacjach, gdzie problem stanowi obecność chabra bławatka lub chwastów rumianowatych, sprawdzonym, a jednocześnie korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu Major 300 SL, zawierającego chlopyralid. Substancja ta z powodzeniem zwalcza tego rodzaju chwasty – nie tylko w burakach, ale także w innych uprawach rolniczych.

W buraku cukrowym powszechnie występują także chwasty krzyżowe, w tym samosiewy rzepaku. Zazwyczaj można je dość łatwo wyeliminować, aplikując doglebowo środki zawierające metamitron. Jednak jeżeli takie zabiegi nie przyniosły oczekiwanego skutku i na polu wciąż występują np. samosiewy rzepaku, należy sięgnąć po preparaty oparte o substancje działające typowo nalistnie. Rekomendowanym przez Innvigo herbicydem jest Solider, który zawiera triflusulfuron metylowy, skutecznie kontrolujący chwasty krzyżowe.

Ze względu na to, że buraki cukrowe bardzo późno zwierają międzyrzędzia, presja chwastów w tej uprawie utrzymuje się przez dłuższy okres. Problematyczne mogą być również chwasty nietypowe, np. ciepłolubne, które potrzebują do wzrostu i rozwoju wyższych temperatur. Jednym z nich jest ostrożeń polny, który nie wschodzi wraz z siewem buraków, a później, kiedy warunki pogodowe są znacznie cieplejsze. Niestety chwast ten jest bardzo trudny do zwalczenia, ponieważ może zarówno wschodzić z nasion, jak i rozwijać się z rozłogów, które są bardzo silne i osiągają długość nawet kilku metrów. Skutecznym i bezpiecznym sposobem na zwalczanie ostrożenia polnego jest silnie działająca substancja – czyli chlopyralid, zawarty w preparacie Major 300 SL.

Rotacja graminicydów

Ostatnie zabiegi herbicydowe w burakach cukrowych mają zazwyczaj na celu pozbycie się chwastów jednoliściennych, których wzrost następuje w wyższej temperaturze. Wśród nich są chwasty prosowate, takie jak chwastnica jednostronna. Dobra praktyka rolnicza nakazuje, aby wdrożyć naprzemienne używanie graminicydów – nie tylko w danej uprawie, ale w całym płodozmianie – i sięgać w poszczególnych latach po preparaty, które zawierają różne substancje czynne. Jest to szczególnie istotne w płodozmianach, gdzie występują buraki cukrowe i rzepak ozimy, ponieważ większość dostępnych środków tego rodzaju jest stosowana w obydwu tych uprawach. Przemienne aplikowanie graminicydów pozwoli ograniczyć ryzyko odporności chwastów na poszczególne substancje czynne.

– W Innvigo polecamy różne graminicydy, które można zastosować w buraku cukrowym, najlepiej naprzemiennie. Są to preparaty Jenot/Buster 100 EC, oparte o chizalofop-P-etylowy, środek Rento 150 EC, zawierający fluazyfop-P-butylowy, a także zarejestrowany ostatnio najnowszy graminicyd z naszej oferty – Logik 240 EC, którego substancją aktywną jest kletodym – mówi Marcin Kanownik.