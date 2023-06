Innvigo z nowym prezesem

Firma Innvigo działająca w branży środków ochrony roślin ogłosiła zmiany personalne w zarządzie spółki.

Nowym prezesem Innvigo został Adam Ciaś, natomiast Krzysztof Golec, pełniący tę funkcję dotychczas, pozostanie w zarządzie spółki i będzie odpowiedzialny za koordynowanie działań marketingowych. To pierwsza tak duża zmiana w historii firmy Innvigo, która zaledwie w ciągu 8 lat dołączyła do czołówki producentów środków ochrony roślin w Polsce. Jak informuje firma w komunikacie to także zapowiedź dalszego dynamicznego rozwoju w nadchodzącym czasie.

Adam Ciaś, nowy prezes zarządu jest doświadczonym managerem z prawie 30-letnim stażem zawodowym w branży agrochemicznej. Przez ponad 20 lat był związany z koncernem Syngenta, gdzie rozwijał swoją karierę zarówno w pionie sprzedaży, jak i marketingu.

– Spodziewam się tylko tego, co dobre, i w tym kierunku będę spoglądał. Innvigo to firma, która przez 8 lat osiągnęła doskonałe wyniki sprzedaży i prężnie się rozwija. Jej portfolio wygląda imponująco i ciągle rośnie, jest budowane w zaplanowany sposób, z myślą o tym, żeby poszczególne produkty jak najlepiej służyły rolnikom. Moja nowa rola jest związana ze wsparciem merytorycznym i wykorzystaniem wiedzy, którą zdobywałem przez lata, pracując dla jednego z liderów rynku. Wierzę w pracę zespołową – dzięki niej i wspólnym celom można wiele osiągnąć. Chciałbym, żeby partnerzy biznesowi również byli zadowoleni z tego, że oferując produkty Innvigo, dostarczają skuteczne i ekonomiczne produkty, dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku – powiedział Adam Ciaś.

– Dziękuję za wszystkie intensywne lata, kiedy miałem zaszczyt być prezesem Innvigo i wraz ze współpracownikami z Polski, a później również z innych państw tworzyć to wyjątkowe przedsięwzięcie. Firmę, która odważnie weszła na rynek, aby konkurować z międzynarodowymi koncernami, a dziś jest jednym z najważniejszych dostawców środków ochrony roślin w naszym kraju. Wierzę, że wprowadzone zmiany przyczynią się do dalszego rozwoju firmy i jej potencjału. Przede mną kolejne ważne zadania – pozostając w zarządzie Innvigo, skupię się na wdrażaniu strategii marketingowej, dzięki której klienci we wszystkich krajach, gdzie jesteśmy obecni lub rozpoczynamy działalność, poznają nasze dotychczasowe i nowe rozwiązania – podsumował­ Krzysztof Golec.