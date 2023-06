Jak skutecznie zwalczyć chwasty prosowate i inne ciepłolubne w kukurydzy?

Zagrożenie masowym wystąpieniem ciepłolubnych chwastów czy to prosowatych czy innych gatunków jednoliściennych, obserwuje się najczęściej w ciągu kilku pierwszych tygodni od momentu pojawienia się pierwszych wschodów kukurydzy. Podpowiadamy, jakie są możliwości ich zwalczania.

Dla plantatora okres po wschodach i pojaw chwastów jest najodpowiedniejszym na zastosowanie odpowiedniej ochrony herbicydowej, gdyż chwasty te największą wrażliwość na herbicydy wykazują w fazie 2-6 liści właściwych.

Chwastnica jednostronna – zwana potocznie przez plantatorów prosówką lub kurzym prosem. Jest to najbardziej ekspansywny gatunek spośród wszystkich chwastów prosowatych zachwaszczających plantacje kukurydzy. Jest to gatunek ciepłolubny, gdyż zaczyna kiełkować dopiero w momencie, gdy gleba ogrzeje się do temperatury min. 10-15°C. Niezwalczona w odpowiednim momencie potrafi bardzo intensywnie się rozrosnąć, obniżając plon ziarna nawet o 50% a w skrajnych przypadkach nawet o 80%. Ponadto może stwarza problem podczas mechanicznego zbioru kukurydzy, powodując zapychanie się hederu kombajnu.

Ekonomiczny próg szkodliwości dla tego gatunku w kukurydzy wynosi 3-6 szt./m2. Na całe szczęście dla plantatora gatunek ten jest wrażliwy na większość s.cz. herbicydów, tj. izoksaflutol, mezotrion, nikosulforon, rimsulfuron, S-metolachlor, sulkotrion czy tembotrion, stosowanych w uprawie kukurydzy.

Włośnice (sina i zielona) – są to chwasty wybitnie ciepłolubne, gdyż wschody tych dwóch gatunków w uprawie kukurydzy, pojawiają się kilkanaście dni później niż chwastnicy jednostronnej. Włośnice kiełkują intensywnie dopiero wtedy gdy wierzchnia warstwa gleby nagrzeje się do temperatury min. 15-20°C. Gatunki te podobnie zresztą jak chwastnica jednostronna, charakteryzują się silną konkurencyjnością, względem juwenalnych form kukurydzy. Podobnie jak w przypadku chwastnicy jednostronnej, zwalczanie tych dwóch gatunków włośnic nie stanowi większego problemu, gdyż możemy zastosować kilka bardzo skutecznych s.cz. herbicydów, tj. mezotrion, nikosulforon, rimsulfuron, S-metolachlor czy tembotrion.

Paluszniki (krwawy i nitkowaty) – palusznik krwawy potocznie nazywany jest krwawym prosem lub seroczeniem, natomiast palusznik nitkowaty powszechnie zwany jest przez rolników prosem nitkowatym. Oba te gatunki są chwastami ciepłolubnymi, pojawiającymi się coraz częściej (zwłaszcza palusznik krwawy) w późniejszej fazie rozwojowej kukurydzy w podobnym czasie jak włośnice. Gatunki te preferują stanowiska raczej suche, ciepłe szybko się nagrzewające. W ostatnich latach pojawiają się coraz częściej na plantacje kukurydzy, zlokalizowanych zwłaszcza na glebach lekkich, przepuszczalnych, lekko kwaśnych. Oba te gatunki są wrażliwe na dwie s.cz. tj. rimsulfuron i S-metolachlor.

Ponadto wszystkie te gatunki czyli chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona oraz palusznik krwawy i nitkowaty, odznaczają się bardzo dużą wrażliwością na s.cz. cykloksydym (graminicyd Focus Ultra 100 EC). Pamiętajmy, że substancję tą bezpiecznie dla kukurydzy można stosować jedynie w odmianach odpornych na jej działanie, które zawierają wyraźnie zamieszczoną informacją na opakowaniu (np. „CR”), świadczącą o tolerancji danej odmiany kukurydzy na cykloksydym.