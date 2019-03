Jak korzystać z kosiarki przez cały rok?

Zbliżający się okres jesienny, to doskonała okazja, aby zamienić przydomowe kosiarki nie tylko do pielęgnacji trawnika, ale również innych prac w ogrodzie i to niezależnie od tego jaką mamy pogodę za oknem.

Zakup kosiarki samojezdnej to inwestycja na wiele lat, dlatego warto taką maszynę wykorzystać do różnych prac ogrodowych. – Zaletą tego typu sprzętu jest ich uniwersalność. Decydując się na zakup tego produktu otrzymujemy szereg dodatkowych możliwości przy pielęgnacji ogrodu. Wystarczy dokupić tylko odpowiednie zestawy akcesoriów, które sprawią, że nasza kosiarka, będzie mogła pracować o każdej porze roku – mówi Kamil Karkowski z John Deere Polska.

Czy maszyna jest gotowa na doposażenie?

Aby maszyna mogła zostać dodatkowo doposażona, musi być przygotowana do większego obciążenia pracą oraz większym ciężarem. Na sam początek, powinniśmy zwrócić uwagę na solidny i żeliwny przedni most, który umożliwia zawieszenie na nim cięższego wyposażenia. Dzięki temu możemy do naszej kosiarki zamontować szeroki pług, który doskonale sprawdzi się zimą lub szczotkę, pomocną podczas jesiennego zamiatania przydomowego podjazdu.

Kolejnym istotnym aspektem jest rama kosiarki samojezdnej, która zapewnia sztywność i zawieszenie cięższego wyposażenia oraz solidna przekładnia hydrostatyczna, dostosowana do przekazania napędu podczas pracy pod większym obciążeniem. Taka przekładnia umożliwia łatwe manewrowanie kosiarką z narzędziami np. przyczepką podczas zawracania(przód-tył), poprzez naciskanie stopą odpowiedniej dźwigni na kosiarce samojezdnej.

Inne ważne elementy kosiarki to solidne łożyska kół jezdnych, szerokie koła jezdne gwarantujące stabilność, a jednocześnie siłę uciągu podczas pracy z narzędziami zaczepianymi. Gdy dodamy do tego trwały układ kierowniczy, który może pracować w ciężkich warunkach pracy przy większym obciążeniu maszyny, solidny silnik o zapasie mocy oraz odpowiednie światła umożliwiające pracę podczas odśnieżania wieczorem lub wczesnym rankiem, zyskujemy bardzo uniwersalny produkt.

Pług lub zamiatarka

Możliwość dodatkowego doposażenia kosiarki, może uczynić z naszego sprzętu, wszechstronną maszynę do wspominanego już odśnieżania lub zamiatarkę. – Skorzystanie z szybkiego montażu na przód za pomocą zestawu montażowego, daje możliwość zainstalowania np. szczotki do zamiatania alejek z liści, które spadają z drzew. Co istotne taki montaż zajmuje zaledwie kilkanaście sekund i nie są do niego potrzebne dodatkowe narzędzia – wyjaśnia Kamil Karkowski z John Deere Polska.

Przyczepka

Zarówno w trakcie sezonu jak i po nim, podczas takich czynności jak: prace porządkowe, dosadzanie roślin, transport nawozu, drewna do kominka itp. możemy wykorzystać kosiarkę jako ciągnik, który idealnie nada się do ciągnięcia pojemnej przyczepki, w której przewieziemy potrzebne produkty lub rośliny. Tego typu przyczepy transportowe posiadają łatwy mechanizm rozładowywania oraz duży kąt wychylenia skrzyni ładunkowej umożliwiający szybki rozładunek.

Rozsiewacz

Jeżeli będziemy chcieli przeprowadzić siew nowej trawy lub nawożenie, przydatnym okaże się zastosowanie specjalnego rozsiewacza. Szczególnie dotyczy to większych powierzchni, gdzie zastosowanie ręcznego rozsiewacza może okazać się bardzo pracochłonne. – Lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z wydajnego rozsiewacza nawozów, który jest zaczepiony do kosiarki samojezdnej i dozuje nawóz równo na całej powierzchni – dodaje ekspert John Deere. Pamiętać należy, aby rozsiewacz posiadał system rozrzutu, który gwarantuje wysiew materiału i zatrzymanie go w momencie postoju kosiarki. Taki rozsiewacz możemy wykorzystywać przez cały rok do siewu, nawożenia lub wapnowania oraz posypywania piaskiem.

Źródło: John Deere