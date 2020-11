Inwestycje w rolnictwo precyzyjne mogą pomóc w oszczędzaniu niewielkim gospodarstwom

Im bardziej dokładny sygnał GPS jest stosowany, tym większe są potencjalne korzyści. Podczas gdy podstawowy sygnał GPS o powtarzalności 10-15 cm umożliwi układom automatycznego prowadzenia wykonanie równoległych przejazdów o dokładności wystarczającej dla prac takich jak rozrzucanie obornika, sygnał korekcyjny RTK oraz powtarzalność rzędu 2,5 cm jaką on zapewnia, oferują możliwość adaptacji technologii projektowania ścieżek przejazdowych, przy tych samych ścieżkach przejazdowych ciągnika wykorzystywanych rok do roku, minimalizując ugniatanie gleby oraz maksymalizując potencjał wzrostu uprawy. Sterowany sygnałem RTK układ automatycznego prowadzenia jest szczególnie praktyczny przy wytyczaniu i zarządzaniu rzędami upraw, takimi jak kukurydza czy rośliny korzeniowe, gdzie precyzja umiejscowienia nasiona oraz równoległość przejazdów mają duże znaczenie dla równomiernego wzrostu i łatwości zbiorów, oraz są kluczowe dla dokładności usuwania chwastów pomiędzy rzędami.

Zasugerował to Alessio Quatraro, Manager Produktu ds. usług skomunikowanych w spółce macierzystej Case IH, CNH Industrial. Przy ciągle rosnących kosztach nakładów, takich jak paliwo, nawozy czy produkty ochrony roślin, oraz stratach wynikających z kosztów posiadania i oddziaływaniem na środowisko, zarówno gospodarstwa posiadające obszary rolne, jak i pastwiska – bez względu na rozmiar – mogą w szybki sposób odzyskać koszty dokonanego na etapie zamówienia lub modernizacji ciągnika doposażenia maszyny w technologie rolnictwa precyzyjnego – stwierdził.

Dokładność pomiędzy przejazdami układów automatycznego prowadzenia sterowanych GPS nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i zwiększenia wydajności pracy, redukuje również zmęczenie i zwiększa skupienie na celu, co oznacza nie tylko większą produktywność, ale również bezpieczeństwo pracy i ma szczególne znaczenie w przypadku osób pracujących w pojedynkę.

Ewentualnie opcja przygotowania pod układ AccuGuide oznacza, że nowy ciągnik Case IH dostarczony zostanie z pełnym wyposażeniem zamontowanym fabrycznie, co pozwoli użytkownikowi cieszyć się wszystkimi zaletami układu automatycznego prowadzenia już od dnia dostawy, wykorzystując w tym celu zamontowany na podłokietniku terminal AFS 700.

Można następnie wyposażyć go w podzespoły układu AccuGuide, minimalizując czas instalacji – terminal AFS, sterownik nawigacji oraz odbiornik AFS 372 – które dostarczane są już w stanie zamontowanym w ciągniku lub do montażu w późniejszym terminie.

– Po dodaniu, na etapie zamówienia do wyposażenia takiego ciągnika, przygotowania pod układ automatycznego prowadzenia AccuGuide, zostanie on wyposażony w niezbędne podzespoły elektryczne i hydrauliczne.

Alessio Quatraro przytacza przykład właściciela-operatora średniej wielkości ciągnika, takiego jak Case IH Maxxum czy Puma, powszechnie użytkowanego w średniej wielkości gospodarstwach – zarówno hodowlanych jak i mieszanych – w całej Europie. Zazwyczaj nie są one zamawiane z układem automatycznego prowadzenia, jednak ciągniki te – oraz narzędzia, z którymi pracują – mogą być znacznie bardziej produktywne dla swoich właścicieli, jeżeli zostaną doposażone w te systemy – sugeruje.

Ostatnie prace rozwojowe Case IH polegały na połączeniu funkcji niezależnego systemu zarządzania jazdą na uwrociach HMC II oraz systemu automatyzacji skrętu na uwrociach AccuTurn, tworząc system zarządzania skrętem na uwrociach AccuTurn Pro, który całkowicie automatyzuje wykonanie operacji na końcu przejazdu, zwiększając komfort i wydajność pracy.

W przypadku systemu HMC II, po wykonaniu przez operatora prostej procedury programowania sekwencji operacji na uwrociu na podstawie czasu lub odległości – takich jak odłączenie napędu na 4 koła, podniesienie narzędzia i wyłączenie WOM-u – zwykłe naciśnięcie przycisku na uwrociu powoduje, że wszystkie zaprogramowane operacje wykonywane są automatycznie w zadanej sekwencji, z możliwością jej odwrócenia przy powrocie do pracy. Obecnie istnieje możliwość zmodernizowania tego systemu do AccuTurn Pro, będącego połączeniem go z automatyzacją skrętu na uwrociu.

Zalety powtarzalności