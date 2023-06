Insektycyd Coragen 200 SC czasowo dozwolony w buraku cukrowym

W dniu 13 czerwca 2023 r. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego uzyskał zezwolenie na stosowanie insektycydu Coragen 200 SC w buraku cukrowym.

Zezwolenie obowiązuje od dnia 15 czerwca 2023 r. do 15 września 2023 r. do zwalczania skośnika buraczaka. Szkodnik ten to niepozorny motyl, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 11-15 mm. Jego gąsienice niszczą liście sercowe buraka. Uszkodzenia tworzą wcześnie wrota dla infekcji grzybowych wywołujących zgnilizny korzeni. Gnicie uszkodzonych korzeni wpływa na spadek plonu i obniżenie jego jakości. Jednocześnie takie korzenie w pryzmie stanowią źródło kolejnych infekcji.

Coragen 200 S.C. to środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, a jego substancją czynną jest chlorantraniliprol. Środek przeznaczony jest do stosowania od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy dojrzałości technologicznej korzenia (BBCH 31-49).