Innvigo zaprasza na Dni Pola. Kiedy i gdzie?

Zbliżają się Dni Pola organizowane przez Innvigo. Będzie to cykl wydarzeń ogólnopolskich oraz regionalnych, podczas których firma zaprezentuje swoje rozwiązania i technologie ochrony głównych upraw rolnych. W programie spotkań są m.in. wykłady ekspertów, wizyty na poletkach doświadczalnych i odmianowych, a także warsztaty diagnostyczne.

W tym roku, po okresie pandemicznych ograniczeń, firma INNVIGO zapowiada powrót do tradycyjnej formuły spotkań w ramach Dni Pola i zaprasza rolników na serię imprez polowych w różnych lokalizacjach na terenie Polski.

Gdzie i kiedy

Wydarzenia w ramach Dni Pola organizowane są w całym kraju i mają zróżnicowany charakter.

31 maja w Karolinie koło Szamotuł (w woj. wielkopolskim);

21 czerwca w Urbanowicach koło Kędzierzyna-Koźla (w woj. opolskim).

9 czerwca w Nagradowicach koło Poznania we współpracy z Poznańską Hodowlą Roślin.

W planie spotkań są m.in. wykłady prowadzone przez ekspertów oraz zwiedzanie poletek demonstracyjnych, na których prezentowane będą efekty doświadczeń z zastosowaniem produktów i pełnych technologii z portfolio Innvigo w najważniejszych uprawach rolnych – zbożach, rzepaku i kukurydzy. Tegoroczną nowością będą poletka pokazowe z roślinami bobowatymi: grochem, łubinem, soją i ciecierzycą (w zależności od lokalizacji). Ww. to imprezy ogólnopolskie. Ponadto firma zapowiada wiele wydarzeń regionalnych.

– Po dwuletniej przerwie wracamy z całym cyklem warsztatów polowych w pełnym wymiarze. Wiemy, że wielu rolników i doradców jest zainteresowanych udziałem w tego typu imprezach. Jak zwykle staramy się, żeby były one atrakcyjne dla naszych klientów pod względem merytorycznym. Prowadzimy doświadczenia w kilku regionach Polski, w zróżnicowanych warunkach geograficznych, dlatego możemy przedstawić rekomendacje, jakich preparatów i technologii używać na danym terenie. Oczywiście będzie możliwość zobaczenia, jakie są efekty zastosowania naszych produktów w różnych uprawach, a także okazja do spotkania osób, które cieszą się autorytetem w branży, i uzyskania porad z zakresu ochrony roślin. Ponieważ to okres, kiedy rolnicy podejmują decyzje o nowych zasiewach, dzięki współpracy z firmami nasiennymi przygotowaliśmy poletka odmianowe. Dni Pola to również platforma warsztatowa dla doradców z firm dystrybucyjnych, którzy zapoznają się szczegółowo z tajnikami ochrony upraw oraz z polecanymi przez nas rozwiązaniami – mówi Krzysztof Golec, prezes zarządu Innvigo.

Podczas Dni Pola oraz innych imprez partnerskich warto odwiedzić specjalny namiot diagnostyczny, w którym będzie profesjonalnie badany stan upraw z lokalnych pól.

– Mamy do dyspozycji sprzęt mikroskopowy i wizualizacyjny, stoliki świetlne, wszelkie pomoce i narzędzia, żeby obejrzeć i omówić stan fitopatologiczny roślin. Będziemy pobierać materiał biologiczny na plantacjach sąsiadujących bezpośrednio z naszymi poletkami czy lokalizacjami wydarzeń. Korzystając z powiększenia mikroskopowego i makroskopowego, przeanalizujemy porażenie upraw, ewentualne uszkodzenia mechaniczne czy zmiany morfologiczne tkanek – wyjaśnia Andrzej Brachaczek, dyrektor ds. badań i rozwoju w Innvigo.