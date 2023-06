Odmiany zbóż polecane przez Saaten-Union. Nowości prezentowane w Spytkówkach 2023 [video]

Tradycyjnie firma Saaten-Union podczas Dni Pola w Spytkówkach zaprezentowała bogatą kolekcję odmian zbóż. Poniżej przedstawiamy kila z nich, które firma poleca rolnikom na nowy sezon.

Pszenica

SU Hyvega F1 (A) to odmiana pszenicy ozimej hybrydowej, zarejestrowana w 2023 w Polsce. Jest to pszenica wysokojakościowa. Średni poziom plonowania odmiany SU SU Hyvega F1 wyniósł 108,4% wzorca A1 oraz 106,6% wzorca A2, i aktualnie jest to najplenniejsza pszenica ozima na A1 (na 63 badane odmiany). SU Hyvega F1 cechuje się również bardzo korzystnym profilem zdrowotnościowym, szczególnie w kontekście rdzy brunatnej, DTR, septoriozy liści i plew oraz fuzariozy kłosów – średnio jest to 7,6 pkt. w skali COBORU dzięki wspomnianej, wysokiej zdrowotności kłosów. Jest to odmiana kompensacyjna, charakteryzująca się bardzo wysoką krzewistością i budująca plon przez liczbę ziarniaków w kłosie. Zalecana norma wysiewu od 100 do 140 ziarniaków/m2 w zależności od terminu siewu i rodzaju stanowiska.

SU Hymalaya F1 – odmiana w typie kompensacyjnym, cechująca się wczesnym i średniowczesnym terminem siewu oraz średnio-wczesnym kwitnieniem i stabilnym, wydłużonym okresem wypełniania ziarna. Dzięki wysokiej tolerancji na suszę, silnemu systemowi korzeniowemu oraz wytrzymałości na warunki zimowania nadaje się do uprawy w całym kraju. Wysoka krzewistość pozwala na obniżenie normy wysiewu, a ponadto nie wymaga zwiększenia dawki regulatorów wzrostu. Gęstość wysiewu już od 100- 120 ziarniaków na m kwadratowym.

Pallas to nowa propozycja pszenicy ozimej firmy Saaten-Union Polska w segmencie pszenic jakościowych (A). Została zarejestrowana w 2022 roku w Polsce, co stanowi dodatkowe potwierdzenie jakości i przydatności odmiany do uprawy w Polsce. Odmiana ta stanowi propozycję dla wszystkich producentów zainteresowanych produkcją pszenicy o bardzo wysokich parametrach jakościowych. Odmiana Pallas w toku doświadczeń rejestrowych cechowała się wyższymi lub równymi parametrami jakościowymi do wieloletniego standardu COBORU w tym zakresie, odmiany Patras. Pallas to nie tylko jakość, ale i wysoka zdrowotność roślin (posiada gen PCH1), dobra odporność na wyleganie oraz przydatność do uprawy na suchszych i kwaśniejszych stanowiskach pszennych – szczególnie tych gdzie w poprzednich latach zawodziła uprawa innych odmian pszenicy ozimej. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka zimotrwałość tej odmiany – 4 wg skali COBORU oraz wysokie planowanie w PDO na obu poziomach agrotechniki.

SU Banatus to jedna z najnowszych kreacji hodowli Saaten-Union. Jest to pszenica ozima B klasowa o dobrej zimotrwałości 4,5 pkt. w skali COBORU. Jest to pszenica nastawiona na wysokie plonowanie, średni plon latach rejestrowych wyniósł ponad 9,5 t z hektara. To odmiana o średnio wczesnym kłoszeniu i średnim dojrzewaniu, dzięki tej kombinacji cech „ucieka” przed czerwcowymi suszami i ma więcej czasu na nalewanie ziarna. Pszenica ta posiada również wysoką MTZ i zdrowotność (gen Pch1). Zaopatrzona w geny warunkujące dobrą zdrowotność łatwiej opiera się łamliwości podstawy źdźbła, a jak wiemy jest to jedna z najważniejszych chorób pszenicy. Konsekwencją zdrowej łodygi jest bardzo wysoka odporność na wyleganie. Ze względu na bardzo dobry wigor jesienny polecana jest na opóźnione siewy, również po późno zebranej kukurydzy i burakach.

Jęczmień

SU Midnight – odmiana wielorzędowa jęczmienia ozimego. Osiągnąła wysokie wyniki plonowania w doświadczeniach porejestrowych COBORU na stanowiskach, gdzie przedplonem nie było zboże, czyli ponad 10,96 dt/ha. Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi takimi jak susza. Jedna z najwyższych zimotrwałość 5 wg COBORU, pozwala na jej siew we wszystkich regionach Polski. Typ kompensacyjny, o średnio wczesnej dojrzałości. Swój plon odmiana buduje poprzez długie kłosy i bardzo wysoką MTZ. Odmian posiada bardzo bogaty pakiet genów odpornościowych na choroby wirusowe takie jak wirus łagodnej mozaiki jęczmienia (BaMMV) oraz wirus żółtej mozaiki jęczmienia typu 1 i 2 (BaYMV-1, BaYMV-2). Dodatkowym jej atutem jest wysoka tolerancja na wyleganie i łamliwość źdźbła co ułatwia zbiór i zapobiega stratom w plonie.

Pszenżyto i żyto

SU Perspectiv F1 – najnowsza odmiana żyta hybrydowego w ofercie Saaten-Union Polska o zawartości białka na poziomie 10,5 proc. Została zarejestrowana w 2021 roku. Charakteryzująca się intensywnym rozwojem zarówno w okresie jesiennym jak i wiosennym. Ponadto cechuje ją wysoka odporność na pleśń śniegową, mączniaka, choroby podstawy źdźbła oraz rynchosporiozę. Nadaje się na każde stanowisko uprawy, szczególnie te cechujące się dużym zakwaszeniem.

SU Atletus – najnowszy hit wśród pszenżyt ozimych hodowli Saaten Union. Odmiana została zarejestrowana w 2021 roku. Posiada rośliny o średniej długości słomy i wysokiej odporności na wyleganie. Średni plon na poziomie powyżej 90 dt/ha., bardzo wysoka zimotrwałość, MTZ ponad 48 g. Można ją wysiewać po przedplonie zbożowym. Nadaje się na stanowiska z długo zalegającą warstwą śniegu, dzięki wysokiej odporność na pleśń śniegową.

Ponadto podczas tegorocznych Dni Pola była możliwość porozmawiania z hodowcą żyta hybrydowego dr Fromme z Niemiec oraz jego asystentką dr Góralską na temat hodowli oraz zalet półkarłowych odmian żyta mieszańcowego. Dr Fromme prowadzi badania nad odmianami żyta półkarłowatego od wielu lat. Jak zaznaczył, w jego badaniach i obserwacji żyto karłowate sprawdziło się znakomicie, chociażby z tego względu, że nie potrzebuje dużych ilości środków chemicznych, jest odporne na wyleganie czy okresową suszę, a jego plonowanie nie odbiega od tradycyjnych upraw żyta.