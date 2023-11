Ile można zarobić pracując w rolnictwie za granicą? Całkiem sporo

Stawki dla pracowników wykonujących prace w rolnictwie zauważalnie wzrosły ostatnimi czasy także i w naszym kraju, jednak w przypadku pracy za granicą są one cały czas wyższe. Ile zatem można zarobić np. w Niemczech czy Holandii?

Aby sprawdzić jakie stawki oferują zagraniczni pracodawcy i jakich pracowników potrzebują przejrzeliśmy najpopularniejsze portale z ogłoszeniami o pracę. Pierwszą rzeczą jaka nasuwa się przeglądając oferty to to, że jest w czym wybierać i nawet podstawowe stawki są dużo wyższe niż te oferowane w naszym kraju.

Dla przykładu jedna z firm pośredniczących w pozyskiwaniu pracowników poszukuje operatorów ciągników, którzy mają wykonywać wszelkie prace polowe w dużym gospodarstwie w Niemczech. Potencjalny pracownik otrzymuje umowę o pracę na czas nieokreślony i w zależności od doświadczenia oferowane są stawki godzinowe od 14 do 17 euro brutto, czyli 2800-3500 euro miesięcznie brutto.

Przeglądając ogłoszenia, stawki w tej wysokości obowiązują w większości krajów starej Unii w przypadku operatorów maszyn, nieco wyższe są tylko w Danii czy Szwecji. Na zarobki w podobnej, a nawet nieco wyższej wysokości mogą liczyć również liczyć mechanicy maszyn rolniczych, którzy podobnie jak i w naszym kraju są licznie poszukiwani. W tym przypadku mówimy o stawkach godzinowych w wysokości od 15 do 18-20 euro brutto. Niestety zarówno w przypadku operatorów jak i mechaników wymagana jest chociaż komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Nieco niższe stawki obowiązują w przypadku prac fizycznych niewymagających kwalifikacji czy znajomości języka. Dla przykładu w Holandii minimalną stawką jest 11,76 euro brutto, w Niemczech jest to 12 euro brutto a w Szwecji w przeliczeniu około 13 euro brutto. Mowa jest tutaj głównie o pracach polowych np. przy zbieraniu warzyw lub owoców. W przypadku pracy przy zwierzętach stawki w zależności od kraju są od 2 do 4 euro wyższe od podanych powyżej.

Przeglądając ogłoszenia można zauważyć, że średnie miesięczne zarobki netto po odliczeniu podatków i składek nie spadają w przeliczeniu na złotówki poniżej 10 tys. zł, a w wielu przypadkach, zwłaszcza jeśli jest to praca na farmach hodowlanych, czy też wymagająca nieco wyższych kwalifikacji, znacząco przekraczają tą kwotę. Co równie ważne można przebierać w ogłoszeniach, gdyż zapotrzebowanie na pracowników rolnych i fachowców do obsługi rolnictwa na Zachodzie jest bardzo duże.