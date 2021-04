Ile można zaoszczędzić przy napełnieniu układu klimatyzacji?

Zamieszanie, z jakim mieliśmy do czynienia z czynnikami do układów klimatyzacji jeszcze 2-3 lata temu straciło nieco na animuszu. Wtedy to sztuczne windowanie cen “starego” czynnika R134A, aby zmusić użytkowników do przejścia na “nowy” czynnik R1234YF powodowało, że wielu specjalistów twierdziło, iż oszczędności na serwisowaniu układu klimatyzacji będą niemożliwe. Sytuacja uległa jednak zmianie…

Dlaczego? Ano dlatego, że o zapowiadanym wycofaniu z rynku czynnika R134A chyba na razie zapomniano, a co więcej, jego cena wróciła do rozsądnego poziomu. Jak się dowiedzieliśmy, za 12 kilogramów czynnika R134A należy zapłacić ok. 550 zł, co daje nieco ponad 45 zł za kilogram, podczas gdy koszt jednego kilograma czynnika R1234YF to ok. 380 zł.

Zakładając, że układ klimatyzacji w ciągnikach i maszynach rolniczych mieści 0,8-2 kg, bo z wartościami w tym zakresie mamy najczęściej do czynienia, napełnienie go od zera “nowym” czynnikiem będzie nas kosztowało od 304 do nawet 760 zł, podczas gdy starym 36 – 90 zł. Różnica jest… Ogromna.

A co z nowymi układami, w których fabrycznie zastosowany został czynnik R1234YF? Jak się dowiedzieliśmy w serwisach klimatyzacji, dla układów nie ma znaczenia, czy zastosujemy “nowy” czynnik R1234YF czy “stary” R134A, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. w wyniku ulotnienia się “nowego” czynnika napełnić układ “starym” i zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Pamiętajmy, że w przypadku klimatyzacji należy wziąć pod uwagę koszty podstawowej obsługi serwisowej, które kształtują się zazwyczaj na poziomie 100-150 zł.