Ekoschematy i warunkowość; płatności bezpośrednie w praktyce. Zapis webinarium (video)

W mijającym tygodniu odbyło się kolejne webinarium w ramach projektu INFOCAP. Tym razem specjalista CDR w Brwinowie Markiek Krzysztoforski zebrał najważniejsze informacje dotyczące ekoschematów, warunkowości i ogólniej rzecz biorąc, tegorocznej kampanii dopłat.

– Wiem, że to weszło dosyć gwałtownie, mimo że było wcześniej omawiane. Ale kto rok czy pół roku przed złożeniem wniosku się tak dokładnie w to zagłębia? Nie było aż takiego “parcia”, tym bardziej, że te przepisy się zmieniały. Ale one się zmieniały na korzyść rolników. One się upraszczały i mam nadzieję, że jeszcze te wnioski, które są składane, pozwolą nam szerzej skorzystać z tych ekoschematów – mówił podczas webinarium Marek Krzysztoforski.

Podczas webinarium specjalista odpowiadał także na pytania uczestników. Zapytaliśmy go także, co zmieniłby w ekoschematach w przyszłości.