Duży wzrost produkcji cukru w Brazylii. Czy to oznacza spadek cen w Polsce? Najnowsza prognoza PKO BP

Jak podaje PKO Bank Polski w najnowszej analizie sektorowej, w tym sezonie produkcja cukru w Brazylii ma osiągnąć poziom o 10% wyższy r/r. Mniejsza ma być jednak produkcja w Indiach i Unii Europejskiej.

Również w Polsce produkcja cukru spadła; w okresie od września do maja zmniejszyła się o 13% r/r. Zmniejszona produkcja pociągnęła za sobą spadki cen; wg indeksu cen FAO w maju cukier był najdroższy od września 2011 roku i średnio o 31% droższy r/r. Jeszcze większy wzrost był notowany w Polsce, gdzie to właśnie cukier był jednym z największych motorów inflacji w koszu zakupowym, drożejąc w ciągu roku aż o 71% i nie pomógł tu zwiększony import z Ukrainy.

Na wzrostach cen rzecz jasna skorzystały cukrownie; w I kwartale zwiększyły one przychody o 51% r/r, a zyski aż o 162%. To najlepsze wyniki w branży przetwórstwa spożywczego.

– Do wzrostów cen cukru przyczyniła się pogarszająca się ocena światowego bilansu w następstwie zmniejszonych oczekiwań produkcyjnych w Chinach, Unii Europejskiej, Indiach, Meksyku, a także w Tajlandii, z uwagi na suszę i ewentualne konsekwencję El Niño w tym kraju. W maju (za KE) Światowa Organizacja Cukru (ISO) obniżyła szacunki dot. globalnego bilansu cukru (nadwyżki) w sez. 2022/23 aż o 3,3 mln t do 0,8 mln t. Dla porównania w sez. 2021/22 odnotowano deficyt na poziomie 2,3 mln t. Dodatkowym wsparciem dla cen był nienajlepszy początek zbiorów w Brazylii w 2023, spowodowany silnymi opadami deszczu. W kierunku wzrostów oddziaływały również zmiany na rynkach walutowych, tj. umocnienie brazylijskiego reala w relacji do USD. Warto zaznaczyć, że wzrosty cen cukru odnotowywano w warunkach taniejącej r/r ropy – podaje PKO BP.

Według analityków Banku nie ma przestrzeni do istotnych spadków cen w sezonie 2023/2024. Pomimo prognozowanego o 10% wzrostu produkcji cukru w Brazylii, USDA prognozuje skurczenie się globalnych zapasów o 15% do poziomu najniższego od 13 lat.

– Napięty światowy bilans nie pozwala oczekiwać wyraźnych obniżek cen tego surowca w II połowie 2023 roku, choć roczna dynamika cen będzie z pewnością maleć. Dodatkowe obawy, związane z suszą, budzi produkcja w UE, mimo, że prognozy KE (Mars Bulletin) wskazują na plony buraków cukrowych w UE w 2023 o wyższe 5% w stosunku do średniej w ostatnich 5 latach – czytamy w analizie PKO BP.