Duda na wsi wygrałby w I turze

Jak wynika z badania exit poll wykonanego przez Ipsos, urzędujący prezydent Andrzej Duda zdecydowanie wygrał wybory na wsi, gdzie zdobył 54,7 proc, głosów.

Drugie miejsce zajął kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski – oddanie głosu na tego kandydata zadeklarowało 19,6 proc. Ankietowanych. Trzeci był bezpartyjny kandydat Szymon Hołownia (11,6 proc.), zaś czwarty kandydat Konfederacji – Krzysztof Bosak (7,5 proc.). Dziwić może bardzo słaby wynik kandydata Ludowców, któremu jeszcze kilka tygodni temu sondaże dawały nawet kilkunastoprocentowe poparcie. Tymczasem Władysław Kosiniak-Kamysz na wsi zyskał tylko 3 proc. głosów.

Aby pokazać, jak silnym bastionem wyborców prezydenta Dudy jest wieś, należy przytoczyć ogólne wyniki głosowania. Te Państwowa Komisja wyborcza podała wczoraj: Andrzej Duda – 43,5 proc., Rafał Trzaskowski – 30,46 proc., Szymon Hołownia – 13,87 proc., Krzysztof Bosak – 6,78 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc., Robert Biedroń – 2,22 proc. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc.

Ostatecznie w drugiej turze (12 lipca) zmierzą się obecny Prezydent RP Andrzej Duda z Prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim i tutaj zapowiadają się duże emocje; ostatni sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie WP na grupie 1100 ankietowanych wskazuje na przewagę Rafała Trzaskowskiego (48,1 proc. wobec 45,6 proc. dla Andrzeja Dudy). Według sondażu, 6,1 proc. wyborców jest niezdecydowanych.

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 64,51 proc. Wynik ten tylko nieznacznie ustąpił wynikowi z pierwszej tury wyborów prezydenckich z 1995 r (64,7 proc.). W drugiej turze, gdzie o prezydenturę walczyli Lech Wałęsa z Aleksandrem Kwaśniewskim, do urn poszło aż 68,23 proc. uprawnionych. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym roku mieliśmy do czynienia z wysoką frekwencją, szczególnie biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa.