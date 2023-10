Polska młoda wieś okiem NIEprofesjonalnego Rolnika. Zaproszenie na webinarium #INFOCAP

Motywowanie młodzieży do pozostania na wsi i zaangażowania się w produkcję żywności jest wielkim wyzwaniem nie tylko w Polsce. Na szczęście mamy dobre wzorce. Istnieją osoby i sposoby, aby pokazać młodym ludziom, że naprawdę warto i naprawdę to się może opłacać. Osobą, która niewątpliwie inspiruje młodzież do podjęcia tej ważnej pracy jest Michał Nowacki aka NIEprofesjonalny Rolnik.

Zapraszamy w czwartek 19 października o godz. 19.00 na spotkanie on-line z Michałem, spotkanie pod tytułem „Polska młoda wieś okiem NIEprofesjonalnego Rolnika”.

Zachęcamy do uczestnictwa, bo będzie możliwość zadawania pytań Michałowi. Na pewno zapytamy Michała o to:

dlaczego wybrał taką drogę – prowadzenie gospodarstwa & SoMe i jak udaje mu się to godzić czasowo…?

czy solidne wykształcenie, które zdobył rzeczywiście pomaga w prowadzeniu gospodarstwa, czy ważniejsze było jednak wcześniejsze doświadczenie zdobyte podczas pomagania rodzicom?

dlaczego zdecydował się pokazywać polską wieś w SoMe?

jak przyciąga młodych i czy tylko młodzi są followersami jego kanałów?

jakie ma zdanie na temat digitalizacji i nowych technologii w rolnictwie i czy sam z nich korzysta?

jakie Jego zdaniem są zagrożenia, a jakie korzyści z dopłat w ramach WPR i czy sam z nich korzysta?

Udział w webinarium jest bardzo prosty:

– najlepiej 5 minut przez rozpoczęciem wydarzenia kliknąć w poniższy link:

https://plantpress.clickmeeting.com/polska-mloda-wies-okiem-nieprofesjonalnego-rolnika

– można łączyć się z tableta, smartphona, komputera;

– do webinarium można dołączyć w każdym momencie w trakcie jego trwania.

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku, by otrzymać powiadomienie o starcie webinarium: https://www.facebook.com/events/862775198391505/

Już teraz możecie zaglądać na profil Michała na FB i zapoznać się bliżej z Jego działalnością – https://www.facebook.com/RolnikNIEprofesjonalny

Zapraszamy do udziału. Webinarium jest częścią projektu INFOCAP-PL realizowanego przez Wydawnictwo Plantpress i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Strona projektu www.politykarolna.eu.