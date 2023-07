Dramat rolników z Pomorza Zachodniego. Ogromne straty po pożarze

Gigantyczne straty ponieśli w wyniku pożaru właściciele dużego gospodarstwa rolnego w zachodniopomorskiej miejscowości Karczewie (gmina Płoty). Ogień zniszczył budynki gospodarcze, maszyny rolnicze i inne urządzenia.

Ich zabudowania gospodarcze stanęły w ogniu 5 sierpnia przed godziną 18. Jak mówi Daniel Boś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach skala wyrządzonych przez żywioł szkód jest ogromna.

– Gdy dotarliśmy na miejsce jeden z obiektów był już całkowicie objęty pożarem, a płomienie przeskakiwały na drugi. Straty są bardzo duże, bo oprócz budynków to wszelaki sprzęt rolniczy, od traktora, przez podłączane do niego urządzenia, po linię technologiczną do sortowania kartofli. Wysokości strat nie sposób obecnie oszacować – powiedział na antenie stacji Twoje Radio.

Przyczyny pożaru nie są obecnie znane. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzić będą policjanci z Gryfic.