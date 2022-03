Dramat pod Brzegiem. Rolnika przygniotła maszyna rolnicza

15 marca w Bąkowie na Opolszczyźnie doszło do wypadku, w wyniku którego zmarł rolnik pracujący na terenie jednego z gospodarstw.

Strażacy z Brzegu informację na temat nieszczęśliwego wypadku otrzymali o godz. 15:30. Wynikało z niej, że rolnik miał zostać potrącony przez traktor, na miejscu okazało się jednak, że przygniotła go do ściany maszyna podpięta do traktora.

Mężczyzna niestety tego wypadku nie przeżył i na miejscu stwierdzono jego zgon. Teraz okoliczności i przyczyny tego wypadku będą badać policja i prokurator.

Paweł Palica