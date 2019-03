Dopłacą do budowy drewnianych domów

Do konsultacji społecznych został skierowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt programu priorytetowego Część 7) „Poprawa, jakości powietrza. Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”.

– Dofinansowanie budownictwa drewnianego doskonale wpisuje się w „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” oraz w cele NFOŚiGW, do których należy m.in. wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości powietrza, zlokalizowanych w słabiej rozwiniętych regionach kraju, dzięki czemu kierowane środki, obok walorów ekologicznych, odgrywają ważną rolę w procesie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. Na bazie doświadczeń z Programu Priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program dofinansowania energooszczędnych domów drewnianych. Program skierowany będzie do osób fizycznych chcących wybudować lub kupić jednorodzinny dom drewniany – informuje NFOŚiGW.

Program priorytetowy „Poprawa, jakości powietrza. Część 7) Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych” jest jednym z głównych działań projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Lasami Państwowymi pn. „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”, który jest uzupełnieniem rządowego programu „Mieszkanie plus”, a tym samym odpowiedzią na niewystarczającą liczbę mieszkań na polskim rynku.

Źródło: NFOŚiGW