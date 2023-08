Dobrze dobrane maszyny chronią darń i dają wysokiej jakości paszę oraz oszczędność ON

Płatności rolno-środowiskowe, zaraz po ekoschematach to dobry powód, aby do obsługi trwałych użytków zielonych i obszaru NATURA 2000 wykorzystać zaawansowane maszyny zielonkowe.

Wraz z wejściem w życie od stycznia br. nowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej pojawiły się w rolnictwie możliwości skorzystania z dofinansowania, o ile prowadzi się określoną agrotechnikę. Na polach uprawnych to ekoschematy premiujące rolników za uproszczone systemy uprawy czy wymieszanie słomy z glebą.

Natomiast dla użytkach zielonych skorzystać można z płatności rolno-środowiskowych w ramach tzw. interwencji. Wśród nich szczególne na uwagę zasługują:

Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 z przewidywaną stawką kilkuset zł/ha za odpowiednią liczbę pokosów czy dostosowanie terminów koszenia do potrzeb ochrony przyrody lub

Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000”. Praca na tak wrażliwych terenach ze względu na cenne warunki przyrodnicze, wymaga specjalistycznego sprzętu zielonkowego. Tu liczy się dbałość o ruń, niskie ugniatanie podłoża, niskoemisyjność spalin i do tego jak zawsze w przypadku gospodarki paszowej wysoka jakość pokosu.

Tego typu maszyny możemy znaleźć m.in. w ofercie firmy Claas. Są to np. kosiarki i prasy pracujące przy niższych obrotach WOM, które pozwalają zaoszczędzić paliwo.

W kosiarkach Disco z belką tnącą Maxcut można pracować na zmniejszonych obrotach wałka WOM. Równocześnie zachowana zostaje najwyższa jakość cięcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu można jak zapewnia producent zaoszczędzić do 20% paliwa na hektarze. Potwierdziły to testy przeprowadzone latem 2022 roku w Niemczech. Wykonano je u czterech firm usługowych, które wykorzystują do pracy zestawy kosiarek Claas Disco. Podczas trwania testu, telemetrycznie zbierano dane z zużycia paliwa ciągników oraz powierzchnię cięcia. Dzięki redukcji obrotów wałka WOM z 1000 do 850 obr./min., zużycie paliwa było mniejsze o 1,2 litra ON/ha. Przy godzinie intensywnej pracy oszczędność sięgała aż 10 litrów paliwa. Dodatkowo prędkość jazdy podczas koszenia można było podnieść o 2,5 km/h, co spowodowało wyższą wydajność zestawu.

Warto wspomnieć, że wszystkie kosiarki Claas Disco niezależnie od modelu oraz szerokości roboczej są wyposażone w belki tnące Maxcut. Ich specjalna konstrukcja pozwala ścinać i układać w pokos z bardzo niskim poziomem zanieczyszczeń. Cechą charakterystyczną jest falisty kształt wanny belki, dzięki któremu odporne na zużycie tarcze tnące mogą być wysunięte maksymalnie do przodu. Zanieczyszczenia , w tym ziemia z kretowisk, pozostaje pod listwą koszącą, a nad nią przemieszcza się skoszony pokos.

Również w prasach serii Variant można uzyskać oszczędność ON także dzięki możliwości pracy z zmniejszoną liczbą obrotów WOM. Zużycie paliwa mierzono podczas testów tych pras serii 400 pod okiem ekspertów z DLG. Gdy zmniejszono obroty WOM z 1000 do 800 obr./min zużycia paliwa spadło o ponad 10%. Podobny test objął nowe prasy Variant serii 500. Badania wykonano latem 2022 r. na prasie Variant 580 RC. Na jednej tonie prasowanego materiału zużyto o 22,5% mniej paliwa niż przy standardowych obrotach wałka WOM. Co najważniejsze, zagęszczenie beli oraz jej masa w obu przypadkach była porównywalna.

Jak informuje producent oszczędność ON to jedno, ale nie mniej ważna jest dbałość od darń. Profesjonalista korzystający z użytku zielonego nie pozwoli sobie na niszczenie darni. A przecież jest to możliwe przy niewłaściwym obchodzeniu się z podłożem, które często jest z natury wilgotne.

Dlatego też firma Claas oferuje rozwiązania techniczne, chroniące darń. W kosiarkach Disco jest to opcjonalny system Active Float, który pozwala operatorowi maszyny na szybkie i łatwe reagowanie w zależności od warunków na polu. Najczęściej dotyczy to reakcji na stopień wilgotności łąki lub niejednorodnego łanu. Przy użyciu tego rozwiązania, masa kosiarki jest aktywnie przenoszona na ciągnik, a tym samym nie obciąża darni. Zmniejszeniu ulega ściąganie boczne na stokach, co poprawia komfort jazdy oraz jakość pracy, a dodatkowo dzięki temu systemowi można obniżyć zużycie paliwa o dodatkowe 2,5%.

Nieodłączną częścią ciągu technologicznego przy zbieraniu zielonki są oczywiście zgrabiarki. W przypadku Claas są to m.in. czterowirnikowe zgrabiarki Liner, które można wyposażyć nie tylko w duże ogumienie podwozia głównego, lecz również w opcjonalne podwozie 6-kołowe dla wszystkich czterech wirników, które jest też dostępne z szerokimi oponami. To rozwiązanie wg . producenta zapewnia nawet o 75% większą szerokość przetaczania w porównaniu z poprzednimi modelami, co stanowi wyraźną zaletę na mokrych powierzchniach. Do wyboru jest szeroka oferta opon dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Najszersze ogumienie podwozia głównego to 800/35-22.5.

Dodatkowo w zgrabiarkach Liner zastosowano zaczepiane zawieszenie kardanowe. Wirniki wiszą na stabilnych, kulowych głowicach. To gwarantuje ich wzdłużne i poprzeczne wychylanie niezależne od ramy głównej. Dzięki szerokiemu zakresowi wahań, a jednocześnie stabilnej konstrukcji wirniki dopasowują się w optymalny sposób nawet do dużych nierówności podłoża.

Również w przypadku pras serii Variant nie zapomniano także o tym, by ich masa lepiej współpracowała na runi użytków zielonych. Mają szerokie opony. Dostępnych jest pięć rozmiarów ogumienia do wyboru, aby zapewnić przy dużej wilgotności podłoża maksymalną ochronę gleby.

źródło: Claas