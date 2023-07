Dobre wieści z krajowego rynku rzepaku. Ceny przekroczyły 2 tys. zł/t. Ceny rzepaku 17.07.2023

W poniedziałek mamy do czynienia z kolejnymi podwyżkami na krajowym rynku rzepaku. To dobra, acz nietypowa informacja, że cena wraz z rozpoczęciem żniw wzrasta.

W piątek maksymalna stawka za tonę rzepaku ustalona została na dokładnie 2000 złotych za tonę. Co prawda wzrosła ona nieznacznie, bo o 15 zł/t, jednak dobrą informacją jest to, że pozostałe skupy “podciągnęły” ceny dość wyraźnie. Widać to przede wszystkim po stawce minimalnej, która w piątek wynosiła 1800 zł/t, a teraz jest to już 1850 zł/t, choć częściej oscyluje wokół 1900 zł/t.

Umowy na warunkach krajowych (dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 proc.):

ADM Czernin – 2000 sierpień (1965 * sierpień) netto zł/t, magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 2015 sierpień (1985* sierpień) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrolok – 1900 (1870) netto zł/t, magazyn kupującego

Bielmar – 1950 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Kosów Lacki) – 1960 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny własne, Brzeg) – 1935 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 1960 netto zł/t, magazyn kupującego

Agrii – 1850-1950 (1800-1900*) netto zł/t, w zależności od regionu kraju

ZT Bodaczów – Viterra – 1950 (1910*) netto zł/t, magazyn kupującego

Agro As – 1920 (1890*) netto zł/t, magazyn kupującego

Ampol – Merol – 1950 netto zł/t, magazyn kupującego

Chemirol – 1960 (1920*) netto zł/t, magazyn kupującego

Lechpol Szubin – 1890 netto zł/t, magazyn kupującego

Pol – Tor – 1880 netto zł/t, magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – 1890 (1860*) netto zł/t, magazyn kupującego

Procam – 1900 netto zł/t, magazyn kupującego

Ziarn – Pol – 2000 netto zł/t, magazyn kupującego

Osadkowski – 1960 (1920*) netto zł/t, w zależności od regionu kraju

Bunge – 2005 (1970*) netto zł/t, magazyn kupującego.

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny: wilgotność 9 proc., zanieczyszczenia 2 proc.

Źródło: akademiarzepaku.pl za KZPRiRB, na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 17 lipca 2023 r.