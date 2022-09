Dlaczego pszenica tanieje? Rynek zalewany tanią pszenicą, ale nie ukraińską

Poniedziałek upłynął pod znakiem spadków cen na rynkach surowcowych. Największy spadek zaliczyła wczoraj pszenica. Jej cena spadła bowiem na paryskiej giełdzie Matif aż o 2,4 proc. do 325,75 euro za tonę. Jednocześnie świetne wyniki eksportowe notuje Rosja, która zalewa rynki tanią pszenicą.

Według danych firmy konsultingowej IKAR, rosyjskie zbiory mają osiągnąć w tym roku aż 99 mln ton, czyli jeszcze o 2 mln ton więcej niż sądzono dotychczas. Oznacza to także pobicie dotychczasowego rekordu, i to aż o 13 mln ton. Problem w tej sytuacji mają m.in. Niemcy; podczas gdy tradycyjnym odbiorcą ich zboża zawsze była Arabia Saudyjska, tak obecnie handlowcy tego kraju wybierają bezkonkurencyjną cenowo pszenicę rosyjską. Jak zresztą podaje serwis Kaack, lwia część pszenicy pochodzącej z rejonu Morza Czarnego to pszenica rosyjska, a nie, jak niektórzy twierdzą, ukraińska.

Jak podaje Reuters, Rosja wyeksportowała 1 milion ton zboża w zeszłym tygodniu, w porównaniu z 640 000 ton w poprzednim. Rosyjskim handlowcom sprzyja niższy podatek od eksportu pszenicy, który wpływa na podniesienie marż.

A co z samymi cenami? Rosyjska pszenica o zawartości białka 12,5 proc. eksportowana przez Morze Czarne kosztuje od 310 do 317 EUR/t, co wobec cen z Matifu (325,75) jest stawką bardzo konkurencyjną.