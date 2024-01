Dalsze niewielkie podwyżki w skupach: Ceny bydła mięsnego 25.01.2024

W mijającym tygodniu notujemy dalszą niewielką poprawę w cenach skupu bydła mięsnego. Podwyżki nie są imponujące, ale lokalne zwyżki o 20-50 groszy za kg są pewną nadzieją dla sprzedających. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 25.01.24?

Co prawda nie u wszystkich skupujących w tym tygodniu podwyżki są obecne, ale niektóre zakłady w obliczu mniejszych dostaw podniosły stawki. Jednak zwyżki jakie notujemy obecnie, wg. analityków rynku raczej nie będą prowadziły do zmiany trendu na wzrostowy, a raczej do stabilizacji cen.

Czynnikiem ryzyka dla scenariusza stabilizacji i niewielkich podwyżek może być jednak zmniejszająca się siła nabywcza gospodarstw domowych, zarówno w Polsce jak i UE, która może ograniczać zakupy wołowiny, czyli mięsa mimo wszystko drogiego dla konsumentów.

Ceny na dzień 25.01.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 14 zł netto/kg

– jałówki 6 -13 zł netto/kg

– krowy 4 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,2 – 21,5 zł netto/kg

– jałówki 16,8 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 18 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.