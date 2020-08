Coraz więcej sprzedawanych przyczep

W lipcu bieżącego roku zarejestrowano 1097 szt. nowych przyczep rolniczych. Jest to już kolejny miesiąc, w którym zanotowano lepszy wynik niż w miesiącu poprzednim.

W stosunku do czerwca br. zanotowano 324 rejestracje więcej. Porównując do

lipca 2019, tegoroczna liczba rejestracji jest wyższa o 85 szt. Patrząc na cały okres od początku roku, zanotowano 4350 szt. zarejestrowanych nowych przyczep rolniczych. To o 945 szt. więcej niż przed rokiem, co daje wzrost aż o 27,8%.

Liderem rynku pozostaje Pronar. Od stycznia do lipca br. zarejestrowano 1757 szt. nowych przyczep tej marki. Jest to o 339 szt. więcej niż rok wcześniej. Pronar na koniec lipca osiągnął 40,4% udziałów rynkowych.

Drugie miejsce z wynikiem 641 szt. zajmuje Metal-Fach. Marka ta również notuje lepszy

wynik niż przed rokiem. 195 szt. więcej niż rok wcześniej, pozwoliło na osiągnięcie 14,7% udziałów runkowych.

W tym miesiącu zmiana nastąpiła na miejscu trzecim. Tym razem trzecią pozycję zajmuje

Metaltech z wynikiem 410 szt. i 9,4% udziałów rynkowych. Wielton, na miejscu czwartym, notuje 388 szt. i 8,9% udziałów rynkowych.

Źródło: PIGMiUR