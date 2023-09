Coraz niższa sprzedaż ciągników. Inwestycje wstrzymują głównie małe i średnie gospodarstwa

Spadki jakie notujemy w rejestracjach nowych ciągników sięgają po 8 miesiącach bieżącego roku już blisko 20 proc. i raczej nic nie wskazuje, że ta tendencja spadkowa się do końca roku odwróci.

Jak informuje Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych Sierpień to kolejny miesiąc, gdzie notujemy negatywny rekord w kwestii liczby rejestracji nowych ciągników, ponieważ 633 szt. to najgorszy tegoroczny wynik.

To aż o 306 szt. mniej zarejestrowanych ciągników niż w sierpniu 2022, kiedy to zarejestrowano 939 szt. nowych maszyn. Tendencja spadkowa jest wyraźnie widoczna i z każdym następnym miesiącem notowane są kolejne spadki. Podsumowując osiem miesięcy 2023 roku zarejestrowano 6228 szt. nowych ciągników i jest to o 1483 szt. mniej niż przed rokiem. Procentowy spadek rejestracji wynosi już 19,2 proc.

Niezmiennie od kilku miesięcy to John Deere utrzymuje pozycje lidera, gdyż po ośmiu miesiącach 2023 roku zarejestrowano 1073 szt. ciągników tej marki i jest to o 44 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec sierpnia wyniosły natomiast 17,2 proc. – o 3,9 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Marka New Holland z ilością 954 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 325 szt. mniej niż w 2022 roku. Udziały marki New Holland to 15,3 proc. Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 712 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 40 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 11,4proc.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 543 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 147 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz Fahr osiąga 8,7 proc. udziałów rynkowych. Case IH zajmuje piąte miejsce. 362 szt. zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 5,8 proc. udziałów rynkowych.

Ciekawie natomiast przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o poszczególne kategorie mocy w okresie styczeń -sierpień 2023 roku. Liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota, natomiast w kategoriach 51-100 KM liderem jest New Holland, a w kategorii 101-140 KM – Deutz Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest niezmiennie marka John Deere. Co ciekawe dwie skrajne kategorie mocy najniższa do 30 KM i najwyższa – powyżej 200 KM, są jedynymi, które notują obecnie więcej rejestracji niż w analogicznym okresie 2022 roku.

– Obecnie największe spadki w rejestracjach notowane są właśnie w segmencie ciągników od 50 do 100 KM, czyli takich, jakie odpowiadają na zapotrzebowanie zdecydowanej większości gospodarstw w Polsce patrząc pod względem ich wielkości obszarowej. To właśnie te mniejsze i średniej wielkości gospodarstwa obecnie wstrzymują się z inwestycjami ze względu na niestabilną sytuację rynkową i wolą poczekać na lepsze czasy, kiedy produkcja rolna stanie się odrobinę bardziej przewidywalna – podsumowuje obecną sytuację Łukasz Chęciński z New Holland.

źródło danych: PiGMiUR