Co na omacnicę i stonkę kukurydzianą? Sprawdź, jaki użyć biopreparat

Europejski Zielony Ład, ekoschematy sprawiają, że pojawia się coraz więcej pytań o biologiczną ochronę kukurydzy. Co możemy użyć do zwalczania omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej, jakie mamy biopreparaty?

Biopreparat na omacnicę prosowiankę

Wyłożenie biopreparatów musi być oparte o dokładny monitoring pojawu motyli omacnicy prosowianki w zasiewach. Termin aplikacji biopreparatu z kruszynkiem zwykle przypada w czerwcu i lipcu.

Większość biopreparatów dostępnych na rynku zawiera w sobie jeden gatunek kruszynka – Trichogramma brassicae. W zależności od zaleceń producenta biopreparatu oraz stopnia zagrożenia ze strony omacnicy wykonuje się od jednej do dwóch introdukcji biopreparatu na kukurydzy zwykłej

W zasiewach kukurydzy cukrowej niekiedy mogą być potrzebne 3-4 wyłożenia biopreparatu, jako że roślina ta jest chętniej uszkadzana przez omacnicę. Zwykle na 1 ha uprawy wypuszcza się 220-250 tys. błonkówek kruszynka.

Biopreparaty z kruszynkiem dostępne w Polsce (nie wymagają rejestracji)

Biopreparat Postać biopreparatu Sposób wyłożenia Liczba zabiegów Trichocap kartonowe, biodegradowalne zawieszki ręcznie 1–4 Tricholet luźna postać na odpowiednim nośniku wiatrakowiec, śmigłowiec, samolot, dron 1–4 Trichosafe zawieszki kartonowe, biodegradowalne zawieszki ręcznie 1–4 Trichosafe kulki biodegradowalne kulki aplikowane na glebę ręcznie, rozrzutnik kulek, dron 1–4

Źródło: Opracowanie autorów na bazie informacji handlowych

W Polsce nie ma producenta biopreparatów z kruszynkiem, dlatego biopreparaty są sprowadzane z krajów ościennych dzięki sieci dystrybucyjnej. Kruszynek jako żywy organizm nie podlega magazynowaniu – jest produkowany pod konkretne zamówienie i po dostawie do gospodarstwa powinien być jak najszybciej wyłożony.

Biopreparat na stonkę kukurydzianą

Do zwalczania larw stonki kukurydzianej od kilku lat jest do dyspozycji biopreparat zawierający owadobójczego nicienia gatunku Heterorhabditis bacteriophora. Biopreparat (proszek do sporządzania zawiesiny) po rozrobieniu w wodzie aplikuje się do gleby za pomocą podajnika do nawozów płynnych w trakcie siewu kukurydzy. Uwolnione do wilgotnej gleby larwy infekcyjne nicienia aktywnie szukają larw stonki i je pasożytują.

Biopreparatem zwierającym nicienie Heterorhabditis bacteriophora, dostępnym w Polsce jest Dianem. Stosuje się go do ograniczania larw stonki kukurydzianej na kukurydzy zwykłej i cukrowej (nie wymaga rejestracji). Używamy go raz w sezonie.

Fragment artykułu “Biologiczna ochrona kukurydzy za pomocą biopreparatów” autorstwa dr hab. Pawła K. Beresia, prof. IOR-PIB, mgr Kamila Królikowskiego, mgr Łukasza Siekańca z IOR – PIB, TSD Rzeszów, który ukazał się w czerwcowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska