Ceny zbóż na światowym rynku stabilizują się. Najważniejsze informacje z rynku

Kończący się w piątek tydzień przyniósł względną stabilizację cen zbóż przede wszystkim na rynku europejskim, gdzie ceny spadły, lecz nieznacznie. Nieco inaczej wyglądała sytuacja za oceanem, gdzie notowania rzepaku i pszenicy spadły o 4 proc. t/t.

W Paryżu cena pszenicy w ujęciu tygodniowym spadła o 0,5 euro za tonę t/t osiągając w piątek 342,5 euro za tonę. Minimalnie spadła też cena kukurydzy, o 1 EUR/t do 327,25 EUR/t. Najbardziej spadła cena rzepaku, bo o 22,25 EUR/t (3,3 proc.) do 653,25 EUR/t.

Rosnący optymizm w eksporcie z ukraińskich portów ma zauważalny wpływ na notowania w Paryżu i Chicago, a zboża wypływające z ukraińskich zaczynają mieć realny wpływ na notowania. […] A jednak perspektywy odpowiedniej podaży pszenicy pozostają niepewne. Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa ostrzegło, że utrzymujące się deszcze mogą prowadzić do pogorszenia plonów. […] W związku z tym ceny na rynkach pozostają stabilne. W szczególności poszukuje się obecnie zboża paszowego – informuje serwis Kaack.

Rośnie popyt na rzepak, i chociaż zakończył on zeszły tydzień na minusie, to pod jego koniec notowane były wzrosty jego cen. Pod koniec tygodnia rosła również cena kukurydzy, ze względu na suszę rosną bowiem obawy o jej plonowanie na półkuli północnej. Tylko we Francji tegoroczne zbiory szacowane są na 12,66 mln ton, co oznacza spadek aż o 18,5 proc. w stosunku do zeszłego roku. Jeżeli w najbliższym czasie nie pomoże deszcz, zbiory będą o wiele niższe także w Niemczech.